https://ria.ru/20251031/spetsoperatsiya-2051994154.html
Боец в одиночку ликвидировал пять боевиков ВСУ, рассказал командир
Боец в одиночку ликвидировал пять боевиков ВСУ, рассказал командир - РИА Новости, 31.10.2025
Боец в одиночку ликвидировал пять боевиков ВСУ, рассказал командир
Боец группировки войск "Восток" в одиночку уничтожил группу противника на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Енот". РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T05:10:00+03:00
2025-10-31T05:10:00+03:00
2025-10-31T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639159_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_316d54e03c9eb63f9a65fa5309affee2.jpg
https://ria.ru/20251031/spetsoperatsiya-2051994008.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639159_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b92040d54b48808727e236cbc207c23a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Боец в одиночку ликвидировал пять боевиков ВСУ, рассказал командир
Боец ВС РФ в одиночку ликвидировал пять военных ВСУ на Запорожском направлении
ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Боец группировки войск "Восток" в одиночку уничтожил группу противника на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Енот".
"Группа из трёх человек дошла до опорного пункта. Там был противник. Два человека залегли и открыли огонь, отвлекая противника на себя. В это время третий товарищ отполз и зашёл в тыл противнику, уничтожил противника. Пять человек он положил один, потому что противник не ожидал", — рассказал командир.