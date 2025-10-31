https://ria.ru/20251031/spetsoperatsiya-2051993642.html
Танкисты "Центра" уничтожили склад и огневую точку ВСУ под Красноармейском
Танкисты "Центра" уничтожили склад и огневую точку ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 31.10.2025
Танкисты "Центра" уничтожили склад и огневую точку ВСУ под Красноармейском
Склад с боекомплектом и огневую точку ВСУ уничтожили экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Центр" на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в... РИА Новости, 31.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-72б3м
красноармейск
Танкисты "Центра" уничтожили склад и огневую точку ВСУ под Красноармейском
Экипажи танков Т-72Б3М уничтожили склад и огневую точку ВСУ под Красноармейском