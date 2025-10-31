Рейтинг@Mail.ru
Танкисты "Центра" уничтожили склад и огневую точку ВСУ под Красноармейском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 31.10.2025
Танкисты "Центра" уничтожили склад и огневую точку ВСУ под Красноармейском
Танкисты "Центра" уничтожили склад и огневую точку ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 31.10.2025
Танкисты "Центра" уничтожили склад и огневую точку ВСУ под Красноармейском
Склад с боекомплектом и огневую точку ВСУ уничтожили экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Центр" на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в... РИА Новости, 31.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-72б3м
красноармейск
безопасность, красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-72б3м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-72Б3М
Танкисты "Центра" уничтожили склад и огневую точку ВСУ под Красноармейском

Экипажи танков Т-72Б3М уничтожили склад и огневую точку ВСУ под Красноармейском

Танк-72Б3М на огневой точке
Танк-72Б3М на огневой точке - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк-72Б3М на огневой точке. Архивное фото
ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Склад с боекомплектом и огневую точку ВСУ уничтожили экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Центр" на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
"Экипаж танка Т-72Б3М 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил склад с боеприпасами и огневую точку ВСУ на подступах к городу Красноармейск Донецкой Народной Республики", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что огневое воздействие танкистов привело к детонации схрона с боеприпасами, разрушению укрытий и поражению живой силы, что создало благоприятную оперативную обстановку для работы штурмовых групп, обеспечив дальнейшее продвижение в глубину обороны противника.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Спецназ "Центра" уничтожил склад ВСУ на Красноармейском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
 
