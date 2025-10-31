Рейтинг@Mail.ru
Спецназ "Центра" уничтожил склад ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 31.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 31.10.2025
Спецназ "Центра" уничтожил склад ВСУ на Красноармейском направлении
Спецназ "Центра" уничтожил склад ВСУ на Красноармейском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
димитров
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
димитров
Новости
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Операторы ударных дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили склад с БПЛА формирований ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе боевой работы разведчики обнаружили склад БПЛА формирований ВСУ и незамедлительно передали координаты цели операторам ударных дронов, которые при помощи FPV-дронов нанесли несколько точных ударов, уничтожив оборудование вместе с расчетами БПЛА ВСУ", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что расчеты ударных БПЛА соединения специального назначения группировки войск "Центр" провели системную работу по уничтожению расчетов вражеских беспилотников, находившихся в заброшенных зданиях в пригородах Димитрова.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Сумской области ликвидировали трех аргентинских наемников, пишут СМИ
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДимитровВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
