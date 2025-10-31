https://ria.ru/20251031/spetsoperatsiya-2051993516.html
Спецназ "Центра" уничтожил склад ВСУ на Красноармейском направлении
Спецназ "Центра" уничтожил склад ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 31.10.2025
Спецназ "Центра" уничтожил склад ВСУ на Красноармейском направлении
Операторы ударных дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили склад с БПЛА формирований ВСУ на красноармейском направлении,... РИА Новости, 31.10.2025
димитров
2025
Спецназ "Центра" уничтожил склад ВСУ на Красноармейском направлении
Дроны спецназа уничтожили склад с БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении