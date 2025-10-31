Рейтинг@Mail.ru
Лучших специалистов космической отрасли определили в подмосковных Химках - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/spetsialist-2052118591.html
Лучших специалистов космической отрасли определили в подмосковных Химках
Лучших специалистов космической отрасли определили в подмосковных Химках - РИА Новости, 31.10.2025
Лучших специалистов космической отрасли определили в подмосковных Химках
Итоги конкурса профессионального мастерства в космической отрасли "LaspaceSkills" подвели в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T15:55:00+03:00
2025-10-31T15:55:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052118423_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_115809105c8c9e907dcce1bef85f27c6.jpg
https://ria.ru/20251030/most-2051840057.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052118423_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_fd75b70631ed693a7b0ed1434e5cb92b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Лучших специалистов космической отрасли определили в подмосковных Химках

Итоги конкурса мастерства в космической отрасли "LaspaceSkills" подвели в Химках

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиЛучших специалистов космической отрасли определили в подмосковных Химках
Лучших специалистов космической отрасли определили в подмосковных Химках - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Итоги конкурса профессионального мастерства в космической отрасли "LaspaceSkills" подвели в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Пятый год подряд соревнования помогают определить лучших молодых специалистов.
В течение недели 194 сотрудника НПО Лавочкина до 35 лет стремились доказать, что именно они — профи в своей области. Соревнования проводились в 13 профессиональных компетенциях: от программирования и проектирования до сборки летательных аппаратов и токарного дела.
Конкурсные задания включали как проверку теоретических знаний, так и практических умений. Работу участников оценивали более 50 экспертов.
Генеральный директор АО "НПО Лавочкина" Василий Марфин отметил, что данный конкурс выявляет настоящих профессионалов, стремящихся развиваться и двигать вперед дело, которым они занимаются. Он поблагодарил участников и экспертов, от которых зависят точность заданий и объективность результатов.
Строительство моста в подмосковных Химках - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Строительство моста в подмосковных Химках скоро завершится
30 октября, 14:05
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала