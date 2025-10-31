https://ria.ru/20251031/spetsialist-2052118591.html
Лучших специалистов космической отрасли определили в подмосковных Химках
Лучших специалистов космической отрасли определили в подмосковных Химках - РИА Новости, 31.10.2025
Лучших специалистов космической отрасли определили в подмосковных Химках
Итоги конкурса профессионального мастерства в космической отрасли "LaspaceSkills" подвели в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского... РИА Новости, 31.10.2025
химки (городской округ в московской области)
химки (городской округ в московской области)
Лучших специалистов космической отрасли определили в подмосковных Химках
Итоги конкурса мастерства в космической отрасли "LaspaceSkills" подвели в Химках
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Итоги конкурса профессионального мастерства в космической отрасли "LaspaceSkills" подвели в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Пятый год подряд соревнования помогают определить лучших молодых специалистов.
В течение недели 194 сотрудника НПО Лавочкина до 35 лет стремились доказать, что именно они — профи в своей области. Соревнования проводились в 13 профессиональных компетенциях: от программирования и проектирования до сборки летательных аппаратов и токарного дела.
Конкурсные задания включали как проверку теоретических знаний, так и практических умений. Работу участников оценивали более 50 экспертов.
Генеральный директор АО "НПО Лавочкина" Василий Марфин отметил, что данный конкурс выявляет настоящих профессионалов, стремящихся развиваться и двигать вперед дело, которым они занимаются. Он поблагодарил участников и экспертов, от которых зависят точность заданий и объективность результатов.