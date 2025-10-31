Соцгостиница в Реутове задает новый стандарт поддержки ветеранов СВО

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Социальная гостиница для ветеранов специальной военной операции продолжает работать в Реутове, проект задает новый стандарт поддержки героев, демонстрируя системный подход к их реабилитации и социальной адаптации, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Инициатива, созданная для комплексной поддержки ветеранов, обеспечивает комфортные условия проживания на время прохождения процедур в местном Центре ортопедии и протезирования.

В качестве примера пресс-служба администрации приводит Владислава Епифанцева из Забайкальского края. Он приехал на реабилитацию после ранения, которое получил во время службы под Донецком. В Реутове он проживает вместе с супругой и матерью, которые ему помогают. Семья расположилась в социальной квартире, предоставленной муниципалитетом именно для таких целей.

Жилье находится поблизости от Центра протезирования и была полностью отремонтирована и оснащена всем необходимым для комфортного быта. При этом подъезд к дому также оборудован элементами доступной среды.

Отмечается, что пребывание в социальной гостинице является абсолютно бесплатным для участников СВО.

Реутовский Центр ортопедии и протезирования работает с 2020 года. За это время здесь изготовлено более 1,5 тысячи протезов, из которых свыше 600 — для участников СВО.