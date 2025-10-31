Рейтинг@Mail.ru
Соцгостиница в Реутове задает новый стандарт поддержки ветеранов СВО - РИА Новости, 31.10.2025
10:07 31.10.2025
Соцгостиница в Реутове задает новый стандарт поддержки ветеранов СВО
Соцгостиница в Реутове задает новый стандарт поддержки ветеранов СВО
Соцгостиница в Реутове задает новый стандарт поддержки ветеранов СВО

Соцгостиница в Реутове создает новую модель поддержки ветеранов спецоперации

© Фото : пресс-служба администрации городского округа РеутовПоддержка ветеранов СВО в соцгостинице в Реутове
Поддержка ветеранов СВО в соцгостинице в Реутове - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Реутов
Поддержка ветеранов СВО в соцгостинице в Реутове
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Социальная гостиница для ветеранов специальной военной операции продолжает работать в Реутове, проект задает новый стандарт поддержки героев, демонстрируя системный подход к их реабилитации и социальной адаптации, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Инициатива, созданная для комплексной поддержки ветеранов, обеспечивает комфортные условия проживания на время прохождения процедур в местном Центре ортопедии и протезирования.
В качестве примера пресс-служба администрации приводит Владислава Епифанцева из Забайкальского края. Он приехал на реабилитацию после ранения, которое получил во время службы под Донецком. В Реутове он проживает вместе с супругой и матерью, которые ему помогают. Семья расположилась в социальной квартире, предоставленной муниципалитетом именно для таких целей.
Жилье находится поблизости от Центра протезирования и была полностью отремонтирована и оснащена всем необходимым для комфортного быта. При этом подъезд к дому также оборудован элементами доступной среды.
Отмечается, что пребывание в социальной гостинице является абсолютно бесплатным для участников СВО.
Реутовский Центр ортопедии и протезирования работает с 2020 года. За это время здесь изготовлено более 1,5 тысячи протезов, из которых свыше 600 — для участников СВО.
"Алгоритм получения помощи максимально прост и эффективен: после рекомендации от государственного фонда "Защитники Отечества" и приглашения из Центра с ветераном связываются представители городской Ассоциации ветеранов СВО, которые организуют полное сопровождение", – приводится в сообщении администрации.
Ветераны СВО - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Более 20 участников спецоперации оформили уход на дому в Подмосковье
26 сентября, 16:20
 
РеутовСВОподдержка
 
 
