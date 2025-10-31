https://ria.ru/20251031/sk-2052093708.html
СК завел дело после гибели работника нефтешахты в Коми
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после гибели работника нефтешахты в городе Ухта республики Коми, сообщило региональное следственное... РИА Новости, 31.10.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после гибели работника нефтешахты в городе Ухта республики Коми, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"По данным следствия, 29 октября... на территории нефтешахты один из работников получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. По предварительной версии, это произошло вследствие нарушения правил при эксплуатации систем промышленного отопления и пароснабжения", – говорится в сообщении.
Как уточняется, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 216 УК РФ
(нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Следователи осмотрели место происшествия. Проводятся допросы тех, кто обладает необходимой для расследования информацией.
Производственный инцидент произошел в Коми
на территории входящей в "Лукойл
" "Яреганефти", погиб один человек, сообщал в четверг "Лукойл". Отмечалось, что инцидент не создал угрозы для жителей и производственных объектов.