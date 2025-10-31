Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело после гибели работника нефтешахты в Коми - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 31.10.2025 (обновлено: 14:45 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/sk-2052093708.html
СК завел дело после гибели работника нефтешахты в Коми
СК завел дело после гибели работника нефтешахты в Коми - РИА Новости, 31.10.2025
СК завел дело после гибели работника нефтешахты в Коми
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после гибели работника нефтешахты в городе Ухта республики Коми, сообщило региональное следственное... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T14:36:00+03:00
2025-10-31T14:45:00+03:00
происшествия
республика коми
россия
ухта
лукойл
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052096227_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_609352b85d934cda6e4ceedf3d82c201.jpg
https://ria.ru/20251014/dagestan-2048240917.html
республика коми
россия
ухта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052096227_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_3313671d1828cffc697e97e28c0c83de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика коми, россия, ухта, лукойл, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Коми, Россия, Ухта, ЛУКОЙЛ, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после гибели работника нефтешахты в Коми

СК возбудил уголовное дело после гибели работника нефтешахты в Коми

© Фото : Следком Республики Коми/TelegramСотрудник СК РФ на нефтешахте в Ухте, где погиб работник
Сотрудник СК РФ на нефтешахте в Ухте, где погиб работник - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Следком Республики Коми/Telegram
Сотрудник СК РФ на нефтешахте в Ухте, где погиб работник
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после гибели работника нефтешахты в городе Ухта республики Коми, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"По данным следствия, 29 октября... на территории нефтешахты один из работников получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. По предварительной версии, это произошло вследствие нарушения правил при эксплуатации систем промышленного отопления и пароснабжения", – говорится в сообщении.
Как уточняется, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Следователи осмотрели место происшествия. Проводятся допросы тех, кто обладает необходимой для расследования информацией.
Производственный инцидент произошел в Коми на территории входящей в "Лукойл" "Яреганефти", погиб один человек, сообщал в четверг "Лукойл". Отмечалось, что инцидент не создал угрозы для жителей и производственных объектов.
Последствия столкновения грузовика и легковушки в Дагестане - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Дагестане возбудили дело после гибели сотрудников Росгвардии в ДТП
14 октября, 18:20
 
ПроисшествияРеспублика КомиРоссияУхтаЛУКОЙЛСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала