СК завел дело после гибели работника нефтешахты в Коми

"По данным следствия, 29 октября... на территории нефтешахты один из работников получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. По предварительной версии, это произошло вследствие нарушения правил при эксплуатации систем промышленного отопления и пароснабжения", – говорится в сообщении.