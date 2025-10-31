Рейтинг@Mail.ru
ЮНЕСКО должна восстать против дискриминации в спорте, заявил Сийярто
17:47 31.10.2025
ЮНЕСКО должна восстать против дискриминации в спорте, заявил Сийярто
в мире
венгрия
самарканд
париж
петер сийярто
юнеско
оон
2025
САМАРКАНД (Узбекистан), 31 окт - РИА Новости. ЮНЕСКО должна "восстать" против политической дискриминации в спорте, который стали часто путать с геополитикой, заявил заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
В Самарканде в четверг открылась 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО, впервые с 1985 года она проводится за пределами штаб-квартиры организации в Париже.
"Спорт - это эффективнейший инструмент для миростроительства. Это один из принципов олимпийских игр. Но, к сожалению, спорт часто стали путать с геополитикой. И мы полагаем, что спорт должен, напротив, объединять, а не разделять. Поэтому ЮНЕСКО должна восстать против дискриминации в спорте", - сказал Сийярто, выступая на сессии.
По его мнению, спортсмены не должны выступать с политическими заявлениями и только их личные показатели должны служить основой для решения об их квалификации.
"Мы участвуем в Олимпийских играх, мы являемся олимпийской страной, и для нас очень грустно, что такое происходит на Олимпийских играх", - отметил Сийярто. Он напомнил, что в 1984 году коммунистическое правительство Венгрии не позволило венгерским атлетам принять участие в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе.
"Мы не хотим, чтобы международные организации, которые сегодня работают в области спорта, следовали этой коммунистической методологии. Поэтому мы в ЮНЕСКО и в ООН должны выступать за то, чтобы спорт снова стал инструментом мира, чтобы не было дискриминации в спорте", - добавил Сийярто.
Сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО - это высший руководящий орган данной организации, которая проводится раз в два года, В мероприятии в Самарканде, которые продлятся до 13 ноября, принимают участие делегации высокого уровня более чем из 200 стран и международных организаций.
