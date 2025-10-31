Рейтинг@Mail.ru
"Это вредно". Сикорский сделал резкое заявление о ЕС
17:08 31.10.2025
"Это вредно". Сикорский сделал резкое заявление о ЕС
"Это вредно". Сикорский сделал резкое заявление о ЕС
Глава МИД Польши Радослав Сикорский допустил выход страны из Евросоюза, его слова передает издание Onet. РИА Новости, 31.10.2025
в мире, польша, европа, брюссель, радослав сикорский, анджей дуда, лех качиньский, патриот, европейский совет, евросоюз
© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский допустил выход страны из Евросоюза, его слова передает издание Onet.
"Да, потому что у нас есть политики, которые на всякий случай говорят "нет" любой европейской инициативе, — заявил Сикорский, отвечая на вопрос о возможном выходе Польши из ЕС в долгосрочной перспективе.
Глава МИД Польши пригрозил подрывом российского нефтепровода "Дружба"
22 октября, 16:57
В качестве примера он привел протест бывшего президента страны Анджея Дуда против энергосберегающих лампочек, однако это предложение было представлено на Европейском совете при участии ныне покойного президента Леха Качиньского.
Также министр добавил, что польские правые националисты привыкли к мысли, что все, что предлагает Европа, обязательно будет неправильным. По его мнению, "это вредно, потому что именно так родился Brexit".
За последнее время в некоторых странах участились призывы к выходу из Европейского союза. Например, 7 августа лидер крайне правой нидерландской партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде на фоне торговой политики Брюсселя призвал к выходу Нидерландов из ЕС. 9 октября лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо также выразил мнение, что Франции следует покинуть объединение.
"Путин, сдавайся!" Слова Сикорского о России поразили пользователей Сети
22 октября, 20:08
 
