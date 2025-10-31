Российские полигоны всегда готовы к использованию, заявил Шойгу

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Полигоны России в любое время готовы к немедленному использованию в случае необходимости, сообщил журналистам в пятницу секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, отвечая на вопрос о ядерных испытаниях.