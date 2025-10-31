https://ria.ru/20251031/shoygu-2052058004.html
Российские полигоны всегда готовы к использованию, заявил Шойгу
Российские полигоны всегда готовы к использованию, заявил Шойгу - РИА Новости, 31.10.2025
Российские полигоны всегда готовы к использованию, заявил Шойгу
Полигоны России в любое время готовы к немедленному использованию в случае необходимости, сообщил журналистам в пятницу секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу,... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T12:35:00+03:00
2025-10-31T12:35:00+03:00
2025-10-31T12:35:00+03:00
безопасность
россия
сергей шойгу
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052052533_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_06acad758651cce290a41b40cbec9915.jpg
https://ria.ru/20251031/zayavlenie-2052054854.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052052533_417:0:3148:2048_1920x0_80_0_0_64a0ebc722bb763331b049b519f703a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, снг
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, СНГ
Российские полигоны всегда готовы к использованию, заявил Шойгу
Шойгу: российские полигоны всегда содержатся в готовности для использования