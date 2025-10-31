Рейтинг@Mail.ru
Российские полигоны всегда готовы к использованию, заявил Шойгу - РИА Новости, 31.10.2025
12:35 31.10.2025
Российские полигоны всегда готовы к использованию, заявил Шойгу
Российские полигоны всегда готовы к использованию, заявил Шойгу
Российские полигоны всегда готовы к использованию, заявил Шойгу

Секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу на пленарном заседании фестиваля "Народы России и СНГ" в Центре международной торговли
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Полигоны России в любое время готовы к немедленному использованию в случае необходимости, сообщил журналистам в пятницу секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, отвечая на вопрос о ядерных испытаниях.
"Мы наши полигоны всегда держали в готовности к тому, чтобы можно было в любое время прибегнуть, если будет такая необходимость, к их использованию", - сказал Шойгу на пресс-конференции а рамках международного фестиваля "Народы России и СНГ".
Заявление Трампа о ядерных испытаниях влияют на стабильность, заявил Шойгу
