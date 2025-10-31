Шойгу: "Посейдон" и "Буревестник" не должны были стать неожиданностью

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Буревестник" и "Посейдон" не должны были стать неожиданностью, президент РФ Владимир Путин сказал о них в 2018 году, если кто-тогда не поверил, то придется поверить сейчас, сообщил журналистам в пятницу секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.