Шойгу: "Посейдон" и "Буревестник" не должны были стать неожиданностью
Шойгу: "Посейдон" и "Буревестник" не должны были стать неожиданностью - РИА Новости, 31.10.2025
Шойгу: "Посейдон" и "Буревестник" не должны были стать неожиданностью
"Буревестник" и "Посейдон" не должны были стать неожиданностью, президент РФ Владимир Путин сказал о них в 2018 году, если кто-тогда не поверил, то придется... РИА Новости, 31.10.2025
россия
сергей шойгу
владимир путин
снг
россия
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Буревестник" и "Посейдон" не должны были стать неожиданностью, президент РФ Владимир Путин сказал о них в 2018 году, если кто-тогда не поверил, то придется поверить сейчас, сообщил журналистам в пятницу секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Если говорить, что вдруг стало наше новое оружие, я имею в виду "Буревестник" и "Посейдон", неожиданностью, то здесь я могу сказать одно, никакой неожиданности в этом нет, Владимир Владимирович с большой трибуны во время послания Федеральному собранию сказал в 2018 году", - сказал Шойгу
на пресс-конференции в рамках международного фестиваля "Народы России и СНГ
".
"Другое дело, что, может быть, кто-то не поверил тогда. Теперь придётся поверить", - добавил он.