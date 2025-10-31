https://ria.ru/20251031/shoygu-2052057002.html
Ядерные испытания не прекращаются ни в одной стране, заявил Шойгу
Ядерные испытания не прекращаются ни в одной стране, заявил Шойгу - РИА Новости, 31.10.2025
Ядерные испытания не прекращаются ни в одной стране, заявил Шойгу
Ядерные испытания не прекращаются ни в одной стране ни на один день, но они не физические, а на математических моделях, заявил журналистам в пятницу секретарь... РИА Новости, 31.10.2025
