В ОП предложили вернуть в школах практико-ориентированное обучение

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью РИА Новости предложил вернуть практико‑ориентированное обучение в школах. РИА Новости, 31.10.2025
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023191851_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_7272f0e39d6706464b7e687f7cd5dd06.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью РИА Новости предложил вернуть практико‑ориентированное обучение в школах.
"Необходимо возвращать в школы ориентированные направления (ремесла, профориентацию, инженерные кружки - ред.). В советской школе я получил права, что оказалось очень полезным. В некоторых московских школах уже существуют профориентационные классы и инженерные кружки, и я считаю, что такие инициативы нужно вводить в обязательном порядке", - сказал Гриб
.
Собеседник агентства считает, что необходимо также ввести дополнительную плату для учителей за практико-ориентированное обучение.
"Кроме того, школы должны сотрудничать с предприятиями, индустриальными партнерами. Крупные компании могли бы взять шефство над конкретными классами или направлениями", - добавил Гриб.