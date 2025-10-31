В ОП предложили вернуть в школах практико-ориентированное обучение

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью РИА Новости предложил вернуть практико‑ориентированное обучение в школах.

Собеседник агентства считает, что необходимо также ввести дополнительную плату для учителей за практико-ориентированное обучение.

"Кроме того, школы должны сотрудничать с предприятиями, индустриальными партнерами. Крупные компании могли бы взять шефство над конкретными классами или направлениями", - добавил Гриб.