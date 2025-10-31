Рейтинг@Mail.ru
В ОП предложили вернуть в школах практико-ориентированное обучение - РИА Новости, 31.10.2025
15:06 31.10.2025
В ОП предложили вернуть в школах практико-ориентированное обучение
В ОП предложили вернуть в школах практико-ориентированное обучение
общество, россия, владислав гриб
Общество, Россия, Владислав Гриб
В ОП предложили вернуть в школах практико-ориентированное обучение

Гриб заявил, что необходимо возвращать в школы ориентированные направления

© РИА Новости / Сергей ПятаковУчительница и ученики перед началом урока в школе
Учительница и ученики перед началом урока в школе. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью РИА Новости предложил вернуть практико‑ориентированное обучение в школах.
"Необходимо возвращать в школы ориентированные направления (ремесла, профориентацию, инженерные кружки - ред.). В советской школе я получил права, что оказалось очень полезным. В некоторых московских школах уже существуют профориентационные классы и инженерные кружки, и я считаю, что такие инициативы нужно вводить в обязательном порядке", - сказал Гриб.
Собеседник агентства считает, что необходимо также ввести дополнительную плату для учителей за практико-ориентированное обучение.
"Кроме того, школы должны сотрудничать с предприятиями, индустриальными партнерами. Крупные компании могли бы взять шефство над конкретными классами или направлениями", - добавил Гриб.
Ученики начальных классов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение, заявили в ОП
ОбществоРоссияВладислав Гриб
 
 
