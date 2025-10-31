Школа в Тверской области получит имя Героя России Хрусталева

Хрусталев родился в деревне Ососье, окончил среднюю школу в селе Козлово. За героизм и мужество, проявленные на специальной военной операции, его удостоили звания Героя Российской Федерации. Среди наград военнослужащего – медаль Жукова, знак отличия Георгиевский крест и другие. Сейчас Хрусталев продолжает службу в Вооруженных силах РФ. В Тверской области он проводит встречи с жителями, молодежью и семьями участников СВО.