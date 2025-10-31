Рейтинг@Mail.ru
Школа в Тверской области получит имя Героя России Хрусталева - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
13:09 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/shkola-2052066491.html
Школа в Тверской области получит имя Героя России Хрусталева
Школа в Тверской области получит имя Героя России Хрусталева - РИА Новости, 31.10.2025
Школа в Тверской области получит имя Героя России Хрусталева
Средняя общеобразовательная школа села Козлово Тверской области получит имя Героя Российской Федерации, участника спецоперации Ивана Хрусталева, решение принято РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T13:09:00+03:00
2025-10-31T13:09:00+03:00
тверская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052065779_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_b15feb11db7220774a8127a2dd27e0cc.jpg
https://ria.ru/20251030/vyplata-2051946800.html
https://ria.ru/20251029/oborudovanie-2051621119.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052065779_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_51bf94f76aee4974af28ca8b8e44663c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Тверская область, Россия
Школа в Тверской области получит имя Героя России Хрусталева

Школа в селе в Тверской области получит имя Героя России Ивана Хрусталева

© пресс-служба правительства Тверской области Герой России Иван Хрусталев
Герой России Иван Хрусталев - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Средняя общеобразовательная школа села Козлово Тверской области получит имя Героя Российской Федерации, участника спецоперации Ивана Хрусталева, решение принято на заседании президиума правительства региона, сообщает пресс-служба облправительства.
Инициатива принадлежит Спировскому муниципальному округу.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Срок предоставления выплаты контрактникам продлили в Тверской области
30 октября, 19:39
Хрусталев родился в деревне Ососье, окончил среднюю школу в селе Козлово. За героизм и мужество, проявленные на специальной военной операции, его удостоили звания Героя Российской Федерации. Среди наград военнослужащего – медаль Жукова, знак отличия Георгиевский крест и другие. Сейчас Хрусталев продолжает службу в Вооруженных силах РФ. В Тверской области он проводит встречи с жителями, молодежью и семьями участников СВО.
Имена военнослужащих-участников военных действий организациям Верхневолжья присваиваются по инициативе регионального правительства с лета 2022 года.
В пресс-службе отмечают, что ребята из школы села Козлово участвуют в Российском движении детей и молодежи "Движение первых", в работе патриотического клуба "Память". В учреждении образования создан уголок "Боевой славы". В рамках всероссийского проекта "Парта Героя" установлены две парты, они посвящены Хрусталеву и труженику тыла Василию Федотову.
Новое оборудование в ЦРБ Осташково - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Медучреждения Тверской области оснастили новым современным оборудованием
29 октября, 18:49
 
Тверская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала