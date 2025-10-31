https://ria.ru/20251031/shkola-2052066491.html
Школа в Тверской области получит имя Героя России Хрусталева
Средняя общеобразовательная школа села Козлово Тверской области получит имя Героя Российской Федерации, участника спецоперации Ивана Хрусталева, решение принято РИА Новости, 31.10.2025
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Средняя общеобразовательная школа села Козлово Тверской области получит имя Героя Российской Федерации, участника спецоперации Ивана Хрусталева, решение принято на заседании президиума правительства региона, сообщает пресс-служба облправительства.
Инициатива принадлежит Спировскому муниципальному округу.
Хрусталев родился в деревне Ососье, окончил среднюю школу в селе Козлово. За героизм и мужество, проявленные на специальной военной операции, его удостоили звания Героя Российской Федерации. Среди наград военнослужащего – медаль Жукова, знак отличия Георгиевский крест и другие. Сейчас Хрусталев продолжает службу в Вооруженных силах РФ. В Тверской области он проводит встречи с жителями, молодежью и семьями участников СВО.
Имена военнослужащих-участников военных действий организациям Верхневолжья присваиваются по инициативе регионального правительства с лета 2022 года.
В пресс-службе отмечают, что ребята из школы села Козлово участвуют в Российском движении детей и молодежи "Движение первых", в работе патриотического клуба "Память". В учреждении образования создан уголок "Боевой славы". В рамках всероссийского проекта "Парта Героя" установлены две парты, они посвящены Хрусталеву и труженику тыла Василию Федотову.