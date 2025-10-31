https://ria.ru/20251031/shapsha-2052043846.html
Шапша обсудил с медкомпанией изготовление изделий для гемодиализа
Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с руководством компании "Фармасинтез-Медтех" производство на территории региона изделий и медтехники для... РИА Новости, 31.10.2025
Шапша обсудил с медкомпанией производство изделий и медтехники для гемодиализа
КАЛУГА, 31 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с руководством компании "Фармасинтез-Медтех" производство на территории региона изделий и медтехники для гемодиализа.
"Компания "Фармасинтез-Медтех" в индустриальном парке "Росва" создает производство медизделий и медтехники для гемодиализа под торговой маркой "Новадиал". Этот завод председатель правительства РФ Михаил Мишустин привел в пример как проект, который укрепляет технологический суверенитет страны. С руководством компании обсудили ход реализации проекта", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
По его словам, объем инвестиций составит порядка 2 миллиардов рублей.
"Завершено строительство и ремонт производственных помещений, идет монтаж оборудования, технические испытания. Дальше - регистрация продукции Росздравнадзором. Открытие завода - в марте 2026 года", - проинформировал Шапша.
Губернатор отметил, что поручил проработать возможность применения этой продукции в Калужской области, чтобы повысить качество оказания нефрологической помощи жителям региона, в том числе маленьким пациентам.