Шапша обсудил с медкомпанией изготовление изделий для гемодиализа

КАЛУГА, 31 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с руководством компании "Фармасинтез-Медтех" производство на территории региона изделий и медтехники для гемодиализа.

"Компания "Фармасинтез-Медтех" в индустриальном парке "Росва" создает производство медизделий и медтехники для гемодиализа под торговой маркой "Новадиал". Этот завод председатель правительства РФ Михаил Мишустин привел в пример как проект, который укрепляет технологический суверенитет страны. С руководством компании обсудили ход реализации проекта", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, объем инвестиций составит порядка 2 миллиардов рублей.

"Завершено строительство и ремонт производственных помещений, идет монтаж оборудования, технические испытания. Дальше - регистрация продукции Росздравнадзором. Открытие завода - в марте 2026 года", - проинформировал Шапша.