Защита назвала приговор блогеру Шабутдинову суровым

Аяз Шабутдинов в зале заседаний Пресненского районного суда Москвы во время оглашения приговора

Аяз Шабутдинов в зале заседаний Пресненского районного суда Москвы во время оглашения приговора

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Защита блогера, бизнес-тренера и предпринимателя Аяза Шабутдинова назвала суровым назначенный ему судом 7-летний приговор по делу о мошенничестве.

Пресненский суд Москвы приговорил Шабутдинова к 7 годам колонии общего режима и штрафу в 5 миллионов рублей. Гособвинение в ходе прений сторон просило для него 8 лет и штраф более 15 миллионов.

"Это суровый приговор, учитывая полное отсутствие в деле отягчающих обстоятельств и выплаченные в полном объеме компенсации всем потерпевшим, кто изъявил такое желание… Наш подзащитный сотрудничал со следствием, публично раскаялся и признал вину", - говорится в совместном релизе адвокатов Калоя Ахильгова и Дмитрия Григориади.

Защита добавила, что к смягчающим обстоятельствам также относятся отсутствие судимостей и наличие двух несовершеннолетних детей у Шабутдинова. "С учетом всех обстоятельств дела мы имели полное право рассчитывать на более мягкое наказание", - отмечается в сообщении.

Другой адвокат Шабутдинова Ксения Цепенок заявила журналистам, что решение об обжаловании приговора пока не принято и вопрос необходимо обсудить с другими защитниками и их клиентом.

Выступая с последним словом в суде, Шабутдинов рассказал, что разобрал все свои ошибки для себя и для того, чтобы "другим не пришлось платить ту цену", которую сейчас платит он, и заявил, что уже понес серьезное наказание.

Он также принёс извинения всем потерпевшим.

Как сообщала столичная прокуратура, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах. Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности.

По версии следствия, Шабутдинов лично обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг в целях создания ложного представления о том, что программы способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях. От действий участников организованной группы пострадали 113 граждан, которые платили за программы различные суммы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей, сообщала прокуратура.