Защита назвала приговор блогеру Шабутдинову суровым - РИА Новости, 31.10.2025
15:41 31.10.2025
Защита назвала приговор блогеру Шабутдинову суровым
Защита назвала приговор блогеру Шабутдинову суровым - РИА Новости, 31.10.2025
Защита назвала приговор блогеру Шабутдинову суровым
Защита блогера, бизнес-тренера и предпринимателя Аяза Шабутдинова назвала суровым назначенный ему судом 7-летний приговор по делу о мошенничестве. РИА Новости, 31.10.2025
происшествия, москва, аяз шабутдинов
Происшествия, Москва, Аяз Шабутдинов
Защита назвала приговор блогеру Шабутдинову суровым

Защита назвала 7-летний приговор блогеру Шабутдинову суровым

Аяз Шабутдинов в зале заседаний Пресненского районного суда Москвы во время оглашения приговора
Аяз Шабутдинов в зале заседаний Пресненского районного суда Москвы во время оглашения приговора
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Аяз Шабутдинов в зале заседаний Пресненского районного суда Москвы во время оглашения приговора
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Защита блогера, бизнес-тренера и предпринимателя Аяза Шабутдинова назвала суровым назначенный ему судом 7-летний приговор по делу о мошенничестве.
Пресненский суд Москвы приговорил Шабутдинова к 7 годам колонии общего режима и штрафу в 5 миллионов рублей. Гособвинение в ходе прений сторон просило для него 8 лет и штраф более 15 миллионов.
Обвиняемый в мошенничестве блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов на заседании суда в Пресненском районном суде Москвы
Обвиняемый в мошенничестве блогер Шабутдинов возместил ущерб 73 потерпевшим
23 октября, 17:12
23 октября, 17:12
"Это суровый приговор, учитывая полное отсутствие в деле отягчающих обстоятельств и выплаченные в полном объеме компенсации всем потерпевшим, кто изъявил такое желание… Наш подзащитный сотрудничал со следствием, публично раскаялся и признал вину", - говорится в совместном релизе адвокатов Калоя Ахильгова и Дмитрия Григориади.
Защита добавила, что к смягчающим обстоятельствам также относятся отсутствие судимостей и наличие двух несовершеннолетних детей у Шабутдинова. "С учетом всех обстоятельств дела мы имели полное право рассчитывать на более мягкое наказание", - отмечается в сообщении.
Другой адвокат Шабутдинова Ксения Цепенок заявила журналистам, что решение об обжаловании приговора пока не принято и вопрос необходимо обсудить с другими защитниками и их клиентом.
Выступая с последним словом в суде, Шабутдинов рассказал, что разобрал все свои ошибки для себя и для того, чтобы "другим не пришлось платить ту цену", которую сейчас платит он, и заявил, что уже понес серьезное наказание.
Он также принёс извинения всем потерпевшим.
Блогер Аяз Шабутдинов во время рассмотрения дела о мошенничестве в Пресненском районном суде в Москве
Потерпевшая по делу Шабутдинова подала к нему иск на миллиард рублей
29 марта, 03:52
29 марта, 03:52
Как сообщала столичная прокуратура, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах. Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности.
По версии следствия, Шабутдинов лично обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг в целях создания ложного представления о том, что программы способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях. От действий участников организованной группы пострадали 113 граждан, которые платили за программы различные суммы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей, сообщала прокуратура.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил блогера под стражу.
Фотография из Instagram*-аккаунта Владислава Позднякова
Блогер Поздняков признался, что его убийство было инсценировкой
30 октября, 18:18
30 октября, 18:18
 
ПроисшествияМоскваАяз Шабутдинов
 
 
