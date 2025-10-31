Рейтинг@Mail.ru
В Сербии остановили железнодорожное сообщение из-за угрозы теракта - РИА Новости, 31.10.2025
16:20 31.10.2025 (обновлено: 17:21 31.10.2025)
В Сербии остановили железнодорожное сообщение из-за угрозы теракта
В Сербии остановили железнодорожное сообщение из-за угрозы теракта
В Сербии остановили железнодорожное сообщение из-за угрозы теракта

Железнодорожная станция в Лайковаце, Сербия
© AP Photo / Darko Vojinovic
Железнодорожная станция в Лайковаце, Сербия
БЕЛГРАД, 31 окт — РИА Новости. В Сербии приостановили железнодорожное сообщение из-за угрозы теракта, сообщила компания "Србиявоз".
"Получен звонок, который содержал анонимное сообщение о том, что на всех поездах и железных дорогах установлены взрывные устройства. Интенсивно сотрудничаем с МВД для разрешения возникшей ситуации", — говорится в сообщении.

Завтра — годовщина трагедии в Нови-Саде. Первого ноября 2024 года на железнодорожном вокзале произошло обрушение навеса. Тогда погибли 16 человек, а в середине августа обострилась обстановка в городах: начались протесты студентов и оппозиции. Участники акций блокировали дороги в вечерние и ночные часы, а также шли на противостояние с полицией.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил участников об уголовной ответственности. Президент Александр Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Запад тренировался на Балканах перед конфликтом с Россией, заявил Додик
