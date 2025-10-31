В Сербии остановили железнодорожное сообщение из-за угрозы теракта

БЕЛГРАД, 31 окт — РИА Новости. В Сербии приостановили железнодорожное сообщение из-за угрозы теракта, сообщила компания "Србиявоз".
«
"Получен звонок, который содержал анонимное сообщение о том, что на всех поездах и железных дорогах установлены взрывные устройства. Интенсивно сотрудничаем с МВД для разрешения возникшей ситуации", — говорится в сообщении.
Завтра — годовщина трагедии в Нови-Саде. Первого ноября 2024 года на железнодорожном вокзале произошло обрушение навеса. Тогда погибли 16 человек, а в середине августа обострилась обстановка в городах: начались протесты студентов и оппозиции. Участники акций блокировали дороги в вечерние и ночные часы, а также шли на противостояние с полицией.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил участников об уголовной ответственности. Президент Александр Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.