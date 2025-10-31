Рейтинг@Mail.ru
02:53 31.10.2025
Сенат поддержал инициативу по возобновлению нефтегазовых проектов на Аляске
в мире
аляска
джо байден
сша
дональд трамп
аляска
сша
в мире, аляска, джо байден, сша, дональд трамп
В мире, Аляска, Джо Байден, США, Дональд Трамп
Сенат поддержал инициативу по возобновлению нефтегазовых проектов на Аляске

Сенат США проголосовал за отмену запрета нефтегазовых разработок на Аляске

Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Американский сенат сообщил о принятии резолюции, отменяющей запрет, введенный предыдущим президентом США Джо Байденом, на нефтегазовую деятельность в Национальном арктическом заповеднике на Аляске.
Решение получило одобрение 52 сенаторов, в то время как 45 выступили против.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении возобновить разработку месторождений нефти на Аляске, подчеркивая их стратегический потенциал для покрытия энергетических потребностей азиатских стран. Защитники природы раскритиковали планы по возобновлению добычи.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Сенате США назвали стоимость каждого испытания ядерного оружия
В миреАляскаДжо БайденСШАДональд Трамп
 
 
