Сенат поддержал инициативу по возобновлению нефтегазовых проектов на Аляске

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Американский сенат сообщил о принятии резолюции, отменяющей запрет, введенный предыдущим президентом США Джо Байденом, на нефтегазовую деятельность в Национальном арктическом заповеднике на Аляске.