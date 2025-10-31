СБУ открыла уголовное дело после драки в военкомате в Одессе

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело после драки между сотрудниками военкомата и жителями Одессы, сообщает в пятницу украинское агентство УНН.

Уточняется, что на данный момент не все лица, которые подпадают под статью, установлены. Наказание каждого отдельного лица будет зависеть от объема его правонарушения.