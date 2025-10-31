Рейтинг@Mail.ru
СБУ открыла уголовное дело после драки в военкомате в Одессе
31.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 31.10.2025
СБУ открыла уголовное дело после драки в военкомате в Одессе
СБУ открыла уголовное дело после драки в военкомате в Одессе
Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело после драки между сотрудниками военкомата и жителями Одессы, сообщает в пятницу украинское агентство... РИА Новости, 31.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
дмитрий лубинец
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
Конфликт местных жителей с ТЦК в Одессе
В Одессе возле рынка «7-й километр» произошел конфликт местных с ТЦК. Люди перевернули бус и выгнали военкомов.
в мире, украина, одесса, дмитрий лубинец, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Дмитрий Лубинец, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
СБУ открыла уголовное дело после драки в военкомате в Одессе

СБУ открыла дело после драки сотрудников военкомата с жителями в Одессе

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело после драки между сотрудниками военкомата и жителями Одессы, сообщает в пятницу украинское агентство УНН.
Украинское издание "Страна.ua" в четверг сообщало, что между сотрудниками военкомата и жителями Одессы произошла драка, горожане перевернули автобус военкомата.
"СБУ открыла уголовное производство по статье о препятствовании деятельности ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), нападавшим грозит от 5 до 15 лет за решеткой", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УНН.
Уточняется, что на данный момент не все лица, которые подпадают под статью, установлены. Наказание каждого отдельного лица будет зависеть от объема его правонарушения.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал, как ТЦК сломали его другу ребра
28 октября, 04:35
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
