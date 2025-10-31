СБУ открыла уголовное дело после драки в военкомате в Одессе

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело после драки между сотрудниками военкомата и жителями Одессы, сообщает в пятницу украинское агентство УНН.
Уточняется, что на данный момент не все лица, которые подпадают под статью, установлены. Наказание каждого отдельного лица будет зависеть от объема его правонарушения.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Пленный солдат ВСУ рассказал, как ТЦК сломали его другу ребра
28 октября, 04:35