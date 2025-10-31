Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем
14:22 31.10.2025
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем - РИА Новости, 31.10.2025
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем
Память жертв катастрофы российского лайнера А321 над Синайским полуостровом, которая произошла в 2015 году, почтили в пятницу у мемориала "Сложенные крылья" на... РИА Новости, 31.10.2025
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем

В Петербурге почтили память погибших при крушении А321 над Синаем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Память жертв катастрофы российского лайнера А321 над Синайским полуостровом, которая произошла в 2015 году, почтили в пятницу у мемориала "Сложенные крылья" на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-ШейхСанкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицирует случившееся как теракт.
Память жертв авиакатастрофы почтили у мемориала "Сложенные крылья", который был установлен на месте захоронения неидентифицированных останков жертв катастрофы. Почтить память погибших пришли их близкие, а также представители власти.
"Годы идут, а боль не утихает, и память живет. И мне кажется, с каждым годом она становится еще более яркой, мощной, более сильной. Та сплоченность, которая вас всех объединила, она, конечно, вдохновляет и нас, органы власти, на то, чтобы не останавливаться на достигнутым, а идти дальше. Идти дальше, создавая законы, отстаивая права и, конечно, борясь с самым главным злом - с терроризмом. Сила и мощь России, она в таких людях, как вы. В сплоченности, в силе духа, в уверенности. И сегодня я присоединяюсь ко всем словам признательности и благодарности за ваши душевные качества, за ваше мужество, за то, что вы объединились и поддерживаете друг друга", - сказала председатель городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова на памятной акции.
"Мы собираемся здесь уже не в первый раз. Вспоминаем этот день, как все происходило - те надежды, которые были, когда родственники в аэропорту надеялись встретить своих близких, то безумие, которое происходило в те минуты, то мужество, которое все вы преодолели в тот период и в течение этих 10 лет. Эта боль не ушла и не уйдет никогда, но память очень важна... Я хочу, конечно же, низко поклониться прежде всего вам за ваше мужество, за вашу стойкость", - сказал депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.
У мемориала "Сложенные крылья" настоятель храма Димитрия Солунского Сергей Кубышкин провел литию. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили к мемориалу венки и цветы.
Ранее в пятницу в 7.14 (время взрыва самолета A321) в Храме Димитрия Солунского состоялась поминальная панихида.
После возложения цветов на Серафимовском кладбище в Петербурге участники церемонии отправятся к мемориалу на Румболовской горе во Всеволожском районе Ленинградской области. Этот мемориал представляет собой коридор из заостренных плит, на которых высечены имена всех 224 погибших.
