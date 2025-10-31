https://ria.ru/20251031/sakhar-2052136452.html
Более 400 тысяч тонн сахара произведено в Липецкой области
На сегодняшний день в Липецкой области переработано 3,2 миллиона тонн сахарной свеклы нового урожая и произведено 415 тысяч тонн сахара, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T17:01:00+03:00
липецкая область
ЛИПЕЦК, 31 окт — РИА Новости. На сегодняшний день в Липецкой области переработано 3,2 миллиона тонн сахарной свеклы нового урожая и произведено 415 тысяч тонн сахара, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что сбор сахарной свеклы в регионе еще не завершен, но подходит к концу. С 80% площадей, отведенных под эту техническую культуру, накопано 4 миллиона тонн корнеплодов.
По словам Артамонова, сахарной свеклой в этом году в Липецкой области было занято почти 120 тысяч гектаров. Лидер по валовому сбору урожая — Добринский район. Там уже накопали около 670 тысяч тонн.
Как отмечают липецкие аграрии, урожайность свеклы в этом году хорошая. В среднем с одного гектара они собирают по 431 центнеру. В Лев-Толстовском районе средняя урожайность составляет почти 530 центнеров на гектар, а в Чаплыгинском — превышает 535 центнеров на гектар.
"Сбор урожая — это своего рода итог большой работы наших аграриев, старт которой был дан даже не весной, а еще раньше. Это и техническое перевооружение, и подготовка кадров, и формирование запасов удобрений, семян, ГСМ и прочего, и в целом стратегия развития хозяйств. Видно, что все это было проведено успешно", — прокомментировал Артамонов.