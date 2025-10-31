Рейтинг@Mail.ru
Более 400 тысяч тонн сахара произведено в Липецкой области
Липецкая область
 
17:01 31.10.2025
Более 400 тысяч тонн сахара произведено в Липецкой области
Более 400 тысяч тонн сахара произведено в Липецкой области - РИА Новости, 31.10.2025
Более 400 тысяч тонн сахара произведено в Липецкой области
На сегодняшний день в Липецкой области переработано 3,2 миллиона тонн сахарной свеклы нового урожая и произведено 415 тысяч тонн сахара, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.10.2025
липецкая область, добринский район, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Добринский район, Игорь Артамонов
Более 400 тысяч тонн сахара произведено в Липецкой области

Свыше 400 тыс тонн сахара выпустили и 3,2 млн — переработали в Липецкой области

© iStock.com / knapeЛожка с сахаром
Ложка с сахаром - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© iStock.com / knape
Ложка с сахаром. Архивное фото
ЛИПЕЦК, 31 окт — РИА Новости. На сегодняшний день в Липецкой области переработано 3,2 миллиона тонн сахарной свеклы нового урожая и произведено 415 тысяч тонн сахара, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что сбор сахарной свеклы в регионе еще не завершен, но подходит к концу. С 80% площадей, отведенных под эту техническую культуру, накопано 4 миллиона тонн корнеплодов.
По словам Артамонова, сахарной свеклой в этом году в Липецкой области было занято почти 120 тысяч гектаров. Лидер по валовому сбору урожая — Добринский район. Там уже накопали около 670 тысяч тонн.
Как отмечают липецкие аграрии, урожайность свеклы в этом году хорошая. В среднем с одного гектара они собирают по 431 центнеру. В Лев-Толстовском районе средняя урожайность составляет почти 530 центнеров на гектар, а в Чаплыгинском — превышает 535 центнеров на гектар.
"Сбор урожая — это своего рода итог большой работы наших аграриев, старт которой был дан даже не весной, а еще раньше. Это и техническое перевооружение, и подготовка кадров, и формирование запасов удобрений, семян, ГСМ и прочего, и в целом стратегия развития хозяйств. Видно, что все это было проведено успешно", — прокомментировал Артамонов.
Липецкая область, Добринский район, Игорь Артамонов
 
 
