Садулаев прокомментировал отказ в визе в Хорватию
Единоборства
 
12:47 31.10.2025
Садулаев прокомментировал отказ в визе в Хорватию
Садулаев прокомментировал отказ в визе в Хорватию
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев в интервью РИА Новости заявил, что неопределенность с шенгенской визой для участия в... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Единоборства
Единоборства, Спорт, Абдулрашид Садулаев, Кайл Снайдер
Садулаев прокомментировал отказ в визе в Хорватию

Садулаев прокомментировал отказ в визе для участия в ЧМ в Хорватии

Абдулрашид Садулаев - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Абдулрашид Садулаев . Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев в интервью РИА Новости заявил, что неопределенность с шенгенской визой для участия в чемпионате мира в Хорватии связана с особенностями местной бюрократии, от которой страдают обычные люди.
Садулаев не смог выступить на чемпионате мира по вольной борьбе в Хорватии из-за отказа в выдаче шенгенской визы. Запрет на въезд в страны шенгена остался в силе из-за нарушения визовых правил. В январе 2024 года Садулаев оформил туристическую однократную визу в Испанию для участия в чемпионате Европы в Бухаресте. После приезда в Румынию ему отказали во въезде, что привело к 59-месячному запрету на въезд в страны шенгена.
"Обидно смотреть чемпионат мира на экране телевизора и видеть, как твоя медаль просто проходит мимо. Но я привык. Предполагал, что такое возможно, потому что знал свою проблему. Это шенген - не одна страна, а 28. Чтобы решить вопрос, надо со всеми государствами договариваться. Не как у нас: если руководство страны сказало, то все решено. Там люди сами от себя, по-моему, даже не зависят. Поэтому я предполагал, что такое возможно, и был готов", - сказал Садулаев.
Чемпионат мира по вольной борьбе в Хорватии проходил с 13 по 21 сентября в Загребе. Золото в весовой категории до 97 кг завоевал олимпийский чемпион американец Кайл Снайдер.
Полностью интервью с Абдулрашидом Садулаевым читайте в пятницу на сайте rsport.ria.ru.
Единоборства
 
