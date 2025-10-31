Садулаев прокомментировал отказ в визе в Хорватию

"Обидно смотреть чемпионат мира на экране телевизора и видеть, как твоя медаль просто проходит мимо. Но я привык. Предполагал, что такое возможно, потому что знал свою проблему. Это шенген - не одна страна, а 28. Чтобы решить вопрос, надо со всеми государствами договариваться. Не как у нас: если руководство страны сказало, то все решено. Там люди сами от себя, по-моему, даже не зависят. Поэтому я предполагал, что такое возможно, и был готов", - сказал Садулаев.