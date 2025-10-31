Губернатор Тульской области Миляев встретился с руководством автокомпании

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев встретился с руководством ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", сообщает пресс-служба регправительства.

Рабочая встреча прошла в представительстве Тульской области в Москве.

Так, в 2024 году на заводе состоялся запуск производства двигателей и в этом году освоена механическая обработка. В рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита тульской делегации в Китайскую Народную Республику в конце апреля, на территории индустриального парка "Узловая" идет строительство завода по производству автокомпонентов.

На территории планируют обустройство цехов по производству компонентов шасси, элементов интерьера и экстерьера автомобилей, трансмиссии, литья под давлением. Запуск завода запланирован до конца второго квартала 2026 года.

Также представители компании отметили, что приступили к строительству четырех новых корпусов общежития, они будут вмещать свыше 1700 человек. Завершить строительство планируется одновременно с пуском завода.

Сейчас на предприятии уже работают порядка 5 тысяч человек. С запуском новых заводов численность сотрудников составит около 7 тысяч.