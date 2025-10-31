В РПЦ рассказали, как подать записки об упокоении на родительскую субботу

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Записки об упокоении на Дмитриевскую родительскую субботу, в 2025 году это 1 ноября, можно подать как на парастас в пятницу вечером, так и на литургию и панихиду в субботу утром, молиться будут и об упокоении воинов, рассказал РИА Новости председатель отдела Московской епархии РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Добродеев.

Дмитриевская родительская суббота, день особого поминовения усопших православных христиан, приходится в 2025 году на 1 ноября. Однако особые богослужения в храмах совершат и в пятницу вечером, поскольку в Русской православной церкви суточный богослужебный круг начинается накануне вечером.

"В пятницу 31 октября на вечернем богослужении совершат парастас – особое поминовение усопших, а в субботу утром после литургии – панихиду. Записки об упокоении можно подавать и на пятницу, и на субботу. Молиться будут и о воинах, конечно. Тогда в записке "Об упокоении" надо указать "воина…" и его имя в родительном падеже. Если будут сложности, можно попросить помощи у сотрудника за свечным ящиком, где и принимают записки", – сказал протоиерей Добродеев.

Он добавил, что записки можно подать и в другие дни года, как и прийти в храм помолиться о живых и усопших.

В Русской православной церкви установлены дни особого поминовения усопших: Радоница, день поминовения всех погибших в годы Великой Отечественной войны 9 мая, а также родительские субботы - Троицкая, Мясопустная, три субботы во время Великого поста и Дмитриевская. Дата Дмитриевской родительской субботы переходящая: это последняя суббота перед 8 ноября – днем памяти святого великомученика Дмитрия Солунского. Исключение – если эта суббота выпадает на праздники.