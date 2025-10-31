Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ рассказали, как подать записки об упокоении на родительскую субботу - РИА Новости, 31.10.2025
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:10 31.10.2025
В РПЦ рассказали, как подать записки об упокоении на родительскую субботу
В РПЦ рассказали, как подать записки об упокоении на родительскую субботу - РИА Новости, 31.10.2025
В РПЦ рассказали, как подать записки об упокоении на родительскую субботу
Записки об упокоении на Дмитриевскую родительскую субботу, в 2025 году это 1 ноября, можно подать как на парастас в пятницу вечером, так и на литургию и... РИА Новости, 31.10.2025
дмитрий донской, русская православная церковь
Религия, Дмитрий Донской, Русская православная церковь
В РПЦ рассказали, как подать записки об упокоении на родительскую субботу

Дмитриевская родительская суббота приходится в 2025 году на 1 ноября

© РИА Новости / Сергей ГунеевПравославные верующие в храме
Православные верующие в храме - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Православные верующие в храме. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Записки об упокоении на Дмитриевскую родительскую субботу, в 2025 году это 1 ноября, можно подать как на парастас в пятницу вечером, так и на литургию и панихиду в субботу утром, молиться будут и об упокоении воинов, рассказал РИА Новости председатель отдела Московской епархии РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Добродеев.
Дмитриевская родительская суббота, день особого поминовения усопших православных христиан, приходится в 2025 году на 1 ноября. Однако особые богослужения в храмах совершат и в пятницу вечером, поскольку в Русской православной церкви суточный богослужебный круг начинается накануне вечером.
26 октября, 15:42
Патриарх Кирилл: с Богом бороться невозможно
26 октября, 15:42
"В пятницу 31 октября на вечернем богослужении совершат парастас – особое поминовение усопших, а в субботу утром после литургии – панихиду. Записки об упокоении можно подавать и на пятницу, и на субботу. Молиться будут и о воинах, конечно. Тогда в записке "Об упокоении" надо указать "воина…" и его имя в родительном падеже. Если будут сложности, можно попросить помощи у сотрудника за свечным ящиком, где и принимают записки", – сказал протоиерей Добродеев.
Он добавил, что записки можно подать и в другие дни года, как и прийти в храм помолиться о живых и усопших.
В Русской православной церкви установлены дни особого поминовения усопших: Радоница, день поминовения всех погибших в годы Великой Отечественной войны 9 мая, а также родительские субботы - Троицкая, Мясопустная, три субботы во время Великого поста и Дмитриевская. Дата Дмитриевской родительской субботы переходящая: это последняя суббота перед 8 ноября – днем памяти святого великомученика Дмитрия Солунского. Исключение – если эта суббота выпадает на праздники.
Дмитрий Солунский – святой, живший в III-IV веках в греческих Фессалониках. Воин и градоначальник, во времена гонений на христиан в Римской империи он открыто исповедовал христианство, за что был казнен, а после – причислен к лику святых. Другой святой, уже Русской православной церкви, князь Дмитрий Донской, считал Солунского своим духовным покровителем, и после легендарной победы на Куликовом поле в 1380 году приказал совершить в этот день поминовение воинов – так и был установлен этот день особого молитвенного поминовения усопших.
29 октября, 13:27
Родительская суббота в 2025 году: церковные традиции и молитвы
29 октября, 13:27
 
РелигияДмитрий ДонскойРусская православная церковь
 
 
