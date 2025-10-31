https://ria.ru/20251031/rpl-2052130429.html
Стала известна дата матча РПЛ между "Локомотивом" и "Спартаком"
Стала известна дата матча РПЛ между "Локомотивом" и "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Стала известна дата матча РПЛ между "Локомотивом" и "Спартаком"
Ответный матч четвертьфинала пути РПЛ Кубка России между московскими "Локомотивом" и "Спартаком" состоится 26 ноября, сообщается на сайте Российского... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Стала известна дата матча РПЛ между "Локомотивом" и "Спартаком"
Матч Кубка России между "Локомотивом" и "Спартаком" пройдет 26 ноября