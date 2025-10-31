Рейтинг@Mail.ru
Стала известна дата матча РПЛ между "Локомотивом" и "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Футбол
 
16:35 31.10.2025
Стала известна дата матча РПЛ между "Локомотивом" и "Спартаком"
Стала известна дата матча РПЛ между "Локомотивом" и "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Стала известна дата матча РПЛ между "Локомотивом" и "Спартаком"
Ответный матч четвертьфинала пути РПЛ Кубка России между московскими "Локомотивом" и "Спартаком" состоится 26 ноября, сообщается на сайте Российского... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Стала известна дата матча РПЛ между "Локомотивом" и "Спартаком"

Матч Кубка России между "Локомотивом" и "Спартаком" пройдет 26 ноября

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ответный матч четвертьфинала пути РПЛ Кубка России между московскими "Локомотивом" и "Спартаком" состоится 26 ноября, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет на домашнем стадионе железнодорожников, начало - 20:30 мск.
Полностью расписание ответных матчей 1/4 финала пути РПЛ выглядит следующим образом:
26 ноября, среда
ЦСКА - "Динамо" (Махачкала) - 18:00 мск,
"Краснодар" - "Оренбург" - 18:00;
27 ноября, четверг
"Динамо" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 20:30.
Первые матчи этой стадии пройдут 5 и 6 ноября.
Также стало известно расписание матчей первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России:
25 ноября, вторник
"Торпедо" (Москва) - "Балтика" (Калининград) - 18:00,
"Арсенал" (Тула) – "Рубин" (Казань) - 20:30;
26 ноября, среда
"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 20:30;
27 ноября, четверг
"КАМАЗ" (Набережные Челны) – "Крылья Советов" (Самара) - 18:00.
Всего один клуб обратился в РФС по итогам тура РПЛ
