Муфтий Чечни заявил, что его слова о врагах Аллаха исказили

По его словам, в передаче говорилось не только о врагах Аллаха, но о врагах всего человечества - "зле, которое объединилось под одним флагом - это Запад", ведь в западноевропейских государствах, прикрываясь свободой слова, допускают оскорбления пророка Мухаммада и сжигание Священного писания - Корана. Он добавил, что относится с уважением ко всем нациям, всем религиям и конфессиям, поскольку так завещал пророк Мухаммад. "Насчет нашей проповеди, которая была на чеченском языке - все чеченцы понимают, что мы не имеем в виду никакую нацию и никакую религию, мы имеем в виду шайтанов, которые не считаются ни с кем, ни с Божьими законами", - заключил муфтий.