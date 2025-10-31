Муфтий Чечни заявил, что его слова о врагах Аллаха исказили

https://ria.ru/20251031/rossiya-2052207242.html
Муфтий Чеченской Республики Салах-хаджи Межиев заявил, что его слова о врагах Аллаха исказили, мусульмане уважительно относятся ко всем религиям, видеообращение РИА Новости, 31.10.2025
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Муфтий Чеченской Республики Салах-хаджи Межиев заявил, что его слова о врагах Аллаха исказили, мусульмане уважительно относятся ко всем религиям, видеообращение муфтия опубликовано в Telegram-канале
Духовного управления мусульман Чеченской Республики.
В обращении муфтий напомнил, что 20 октября вышла передача на чеченском языке, а сделавшие резонансный перевод люди хотели посеять религиозную рознь.
"Из нашей передачи, из моего текста перевели два слова - и бросили в интернет. На что отреагировал главный раввин России Берл Лазар
. Если он опирается на их перевод и после этого делает заявление, то это его большая проблема. В таком случае надо спросить у нас, что мы подразумевали под этим текстом и о чем речь шла", - сказал муфтий Межиев.
По его словам, в передаче говорилось не только о врагах Аллаха, но о врагах всего человечества - "зле, которое объединилось под одним флагом - это Запад", ведь в западноевропейских государствах, прикрываясь свободой слова, допускают оскорбления пророка Мухаммада и сжигание Священного писания - Корана. Он добавил, что относится с уважением ко всем нациям, всем религиям и конфессиям, поскольку так завещал пророк Мухаммад. "Насчет нашей проповеди, которая была на чеченском языке - все чеченцы понимают, что мы не имеем в виду никакую нацию и никакую религию, мы имеем в виду шайтанов, которые не считаются ни с кем, ни с Божьими законами", - заключил муфтий.