В России планируют создать стандарты сервиса для бизнес-отелей - РИА Новости, 31.10.2025
19:47 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/rossiya-2052197744.html
В России планируют создать стандарты сервиса для бизнес-отелей
Группа компаний "Аэроклуб" выступила с инициативой создания унифицированных стандартов сервиса для объектов размещения на российском рынке делового туризма,... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T19:47:00+03:00
2025-10-31T19:47:00+03:00
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019533315_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_477ce52e5e168768eb023f716b04e6e7.jpg
россия, фонд "росконгресс"
Россия, Фонд "Росконгресс"
В России планируют создать стандарты сервиса для бизнес-отелей

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Группа компаний "Аэроклуб" выступила с инициативой создания унифицированных стандартов сервиса для объектов размещения на российском рынке делового туризма, объем которого превышает 1 триллион рублей, сообщает пресс-служба "Аэроклуба".
Компания специализируется на деловом туризме и ИТ-решениях для индустрии. Проект реализуется совместно с Фондом Росконгресс. По сообщению компании, его поддержали профильные ведомства ряда регионов, а также отраслевые объединения.
В "Аэроклубе" полагают, что для классификации объектов делового размещения необходимы специализированные критерии. Предполагается, что в основу стандарта войдут пять разделов для оценки: удобство расположения, качество рабочей инфраструктуры, скорость и качество обслуживания, питание, общий комфорт. Стандарт гостеприимства будет гибким и разработан для различных категорий отелей. Кроме того, стандарт позволит в будущем определить критерии отнесения гостиниц к такой категории, как "бизнес-отель".
По словам управляющего директора "Аэроклуба" Юлии Липатовой, проект включает два блока: рейтинг "Лучшие отели для делового туризма" по оценкам самих деловых путешественников и экспертную премию "Лучшие отели для деловых путешественников".
"Проект позволит провести два измерения качества инфраструктуры объектов гостеприимства: рейтинг — на основе оценок и отражения потребностей деловых путешественников; премия даст экспертное измерение требований к отелям на основе оценок представителей региональных правительств, ключевых отраслевых структур, ведущих объединений бизнеса и корпоративных заказчиков", - приводятся в сообщении пояснения Липатовой.
Рейтинг на основе отзывов деловых путешественников планируется опубликовать в декабре этого года. Результаты экспертной оценки лягут в основу шести номинаций премии и будут представлены в феврале 2026 года на торжественной церемонии, заключила Липатова.
 
РоссияФонд "Росконгресс"
 
 
