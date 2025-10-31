В России планируют создать стандарты сервиса для бизнес-отелей

Четыре звезды на входе в гостиницу. Архивное фото

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Группа компаний "Аэроклуб" выступила с инициативой создания унифицированных стандартов сервиса для объектов размещения на российском рынке делового туризма, объем которого превышает 1 триллион рублей, сообщает пресс-служба "Аэроклуба".

Компания специализируется на деловом туризме и ИТ-решениях для индустрии. Проект реализуется совместно с Фондом Росконгресс. По сообщению компании, его поддержали профильные ведомства ряда регионов, а также отраслевые объединения.

В "Аэроклубе" полагают, что для классификации объектов делового размещения необходимы специализированные критерии. Предполагается, что в основу стандарта войдут пять разделов для оценки: удобство расположения, качество рабочей инфраструктуры, скорость и качество обслуживания, питание, общий комфорт. Стандарт гостеприимства будет гибким и разработан для различных категорий отелей. Кроме того, стандарт позволит в будущем определить критерии отнесения гостиниц к такой категории, как "бизнес-отель".

По словам управляющего директора "Аэроклуба" Юлии Липатовой, проект включает два блока: рейтинг "Лучшие отели для делового туризма" по оценкам самих деловых путешественников и экспертную премию "Лучшие отели для деловых путешественников".

"Проект позволит провести два измерения качества инфраструктуры объектов гостеприимства: рейтинг — на основе оценок и отражения потребностей деловых путешественников; премия даст экспертное измерение требований к отелям на основе оценок представителей региональных правительств, ключевых отраслевых структур, ведущих объединений бизнеса и корпоративных заказчиков", - приводятся в сообщении пояснения Липатовой.