31.10.2025
Тульская область
 
19:33 31.10.2025
Миляев провел церемонию вручения наград в Тульском кремле
Церемония вручения наград прошла в Тульском кремле, в ней принял участие губернатор области Дмитрий Миляев, сообщает пресс-служба регправительства. РИА Новости, 31.10.2025
тульская область
россия
тульская область
дмитрий миляев
Новости
россия, тульская область, дмитрий миляев
Тульская область, Россия, Тульская область, Дмитрий Миляев
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Церемония вручения наград прошла в Тульском кремле, в ней принял участие губернатор области Дмитрий Миляев, сообщает пресс-служба регправительства.
Мероприятие состоялось в преддверии Дня народного единства.
Миляев отметил, что праздник стал символом восстановления государственности и единства народа.
"В Смутное время внешние силы стремились расколоть и уничтожить нашу страну. И только благодаря сплоченности, несгибаемой силе духа и вере Россия смогла преодолеть тяжелые испытания. В ополчении плечом к плечу сражались представители разных народов и сословий – дворяне, крестьяне, казаки, купцы. Их победа не была бы возможна без всенародной поддержки", – сказал Миляев, его слова приводит пресс-служба.
Глава региона подчеркнул, что на всех этапах истории – от Куликовской битвы до Великой Отечественной войны – именно сплоченность помогала выстоять и победить. В 1941 году жители всех возрастов и профессий встали на защиту Родины. В жестоких сражениях они проявили невероятное мужество.
"Под лозунгом “Все для фронта, все для Победы!” круглосуточно работал тыл. Солдаты и офицеры, бойцы народного ополчения, партизаны, старики, женщины и дети – все сплотились для защиты Отечества. Это единство помогло победить тогда – и остается нашей главной опорой сегодня", – сказал губернатор.
Он отметил, что сейчас вся страна и народ сплотились ради одной цели – защиты Отечества, сохранения суверенитета, национальной и культурной идентичности.
"Именно в этом нерушимом единстве нашего народа – сила и могущество великой России", – подчеркнул глава региона.
Миляев отметил, что в условиях СВО бойцы каждый день совершают подвиги, рискуют собой, порой отдавая собственную жизнь. Тульские оборонщики работают днем и ночью, производят вооружение и технику, которые обеспечивают преимущество на передовой. Семьи военнослужащих дарят им такие важные и нужные любовь и заботу. Врачи спасают раненых в госпиталях и на поле боя, борются за каждую жизнь. Волонтеры, инженеры, предприниматели, педагоги, представители власти и деятели культуры – тысячи неравнодушных жителей помогают фронту. Отправляют гуманитарные грузы, поддерживают родных бойцов, трудятся на благо региона.
"Именно в этом нерушимом единстве нашего народа – сила и могущество великой России. Благодарю каждого из вас за ежедневный труд, самоотверженность и вклад в приближение нашей общей Победы", – подчеркнул глава региона.
Губернатор вручил отличившимся жителям Тульской области государственные и региональные награды.
 
Тульская область Россия Тульская область Дмитрий Миляев
 
 
