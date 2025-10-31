Миляев провел церемонию вручения наград в Тульском кремле

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Церемония вручения наград прошла в Тульском кремле, в ней принял участие губернатор области Дмитрий Миляев, сообщает пресс-служба регправительства.

Мероприятие состоялось в преддверии Дня народного единства.

Миляев отметил, что праздник стал символом восстановления государственности и единства народа.

"В Смутное время внешние силы стремились расколоть и уничтожить нашу страну. И только благодаря сплоченности, несгибаемой силе духа и вере Россия смогла преодолеть тяжелые испытания. В ополчении плечом к плечу сражались представители разных народов и сословий – дворяне, крестьяне, казаки, купцы. Их победа не была бы возможна без всенародной поддержки", – сказал Миляев, его слова приводит пресс-служба.

Глава региона подчеркнул, что на всех этапах истории – от Куликовской битвы до Великой Отечественной войны – именно сплоченность помогала выстоять и победить. В 1941 году жители всех возрастов и профессий встали на защиту Родины. В жестоких сражениях они проявили невероятное мужество.

"Под лозунгом “Все для фронта, все для Победы!” круглосуточно работал тыл. Солдаты и офицеры, бойцы народного ополчения, партизаны, старики, женщины и дети – все сплотились для защиты Отечества. Это единство помогло победить тогда – и остается нашей главной опорой сегодня", – сказал губернатор.

Он отметил, что сейчас вся страна и народ сплотились ради одной цели – защиты Отечества, сохранения суверенитета, национальной и культурной идентичности.

"Именно в этом нерушимом единстве нашего народа – сила и могущество великой России", – подчеркнул глава региона.

Миляев отметил, что в условиях СВО бойцы каждый день совершают подвиги, рискуют собой, порой отдавая собственную жизнь. Тульские оборонщики работают днем и ночью, производят вооружение и технику, которые обеспечивают преимущество на передовой. Семьи военнослужащих дарят им такие важные и нужные любовь и заботу. Врачи спасают раненых в госпиталях и на поле боя, борются за каждую жизнь. Волонтеры, инженеры, предприниматели, педагоги, представители власти и деятели культуры – тысячи неравнодушных жителей помогают фронту. Отправляют гуманитарные грузы, поддерживают родных бойцов, трудятся на благо региона.

"Именно в этом нерушимом единстве нашего народа – сила и могущество великой России. Благодарю каждого из вас за ежедневный труд, самоотверженность и вклад в приближение нашей общей Победы", – подчеркнул глава региона.