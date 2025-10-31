Миляев поучаствовал в заседании тульского отделения ВРНС

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заседание Тульского отделения Всемирного русского народного собора (ВРНС) прошло в атриуме Тульского кремля в пятницу, в нем принял участие губернатор региона Дмитрий Миляев, сообщила пресс-служба облправительства.

Мероприятие приурочено ко Дню народного единства. На заседании обсудили вопросы сотрудничества представителей региональных органов власти Тульской области и Тульской митрополии в 2025 году по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей, а также утверждения состава делегации представителей региона для участия в XXVII Всемирном русском народном соборе.

По словам Миляева, собор всегда был площадкой, которая объединяет представителей власти, деловых кругов, религиозных конфессий, ученых и экспертов.

"Только сохраняя свои ценности и опираясь на них, мы можем уверенно смотреть в будущее. В Тульской области мы стараемся действовать именно так — в тесном сотрудничестве с Русской Православной Церковью , депутатским корпусом, общественными организациями и неравнодушными жителями", – подчеркнул губернатор, его слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что через образовательные, культурные, патриотические проекты и инициативы укрепляется единство народа, а в людях воспитывается чувство ответственности и любовь к Родине. Миляев поблагодарил всех участников заседания за содержательный диалог и искреннее желание вместе искать ответы на важные для страны вопросы.

В пресс-службе напомнили, что в ноябре 2024 года губернатор вошел в состав регионального отделения ВРНС

Также глава региона посетил открытие XV ежегодной региональной книжной выставки-ярмарки "Тула Православная", которая также приурочена ко Дню народного единства.