31.10.2025
Тульская область
 
19:26 31.10.2025
Миляев поучаствовал в заседании тульского отделения ВРНС
Заседание Тульского отделения Всемирного русского народного собора (ВРНС) прошло в атриуме Тульского кремля в пятницу, в нем принял участие губернатор региона... РИА Новости, 31.10.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заседание Тульского отделения Всемирного русского народного собора (ВРНС) прошло в атриуме Тульского кремля в пятницу, в нем принял участие губернатор региона Дмитрий Миляев, сообщила пресс-служба облправительства.
Мероприятие приурочено ко Дню народного единства. На заседании обсудили вопросы сотрудничества представителей региональных органов власти Тульской области и Тульской митрополии в 2025 году по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей, а также утверждения состава делегации представителей региона для участия в XXVII Всемирном русском народном соборе.
По словам Миляева, собор всегда был площадкой, которая объединяет представителей власти, деловых кругов, религиозных конфессий, ученых и экспертов.
"Только сохраняя свои ценности и опираясь на них, мы можем уверенно смотреть в будущее. В Тульской области мы стараемся действовать именно так — в тесном сотрудничестве с Русской Православной Церковью, депутатским корпусом, общественными организациями и неравнодушными жителями", – подчеркнул губернатор, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что через образовательные, культурные, патриотические проекты и инициативы укрепляется единство народа, а в людях воспитывается чувство ответственности и любовь к Родине. Миляев поблагодарил всех участников заседания за содержательный диалог и искреннее желание вместе искать ответы на важные для страны вопросы.
В пресс-службе напомнили, что в ноябре 2024 года губернатор вошел в состав регионального отделения ВРНС.
Также глава региона посетил открытие XV ежегодной региональной книжной выставки-ярмарки "Тула Православная", которая также приурочена ко Дню народного единства.
"Выставка-ярмарка “Тула Православная” – не просто культурная площадка. Здесь каждый может найти ответы на важные вопросы веры, почувствовать живую связь поколений через наши традиции", – отметил Миляев.
 
Тульская областьТульская областьРусская православная церковьДмитрий МиляевВРНС
 
 
