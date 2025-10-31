Анохин: курсанты смоленской кадровой программы стажируются в министерствах

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Курсанты, участвующие в программе "Герои СВОего времени. Смоленск", проходят стажировки в министерствах лесного хозяйства и охраны животного мира, социального развития, а также культуры и туризма, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Участники осваивают новые направления профессиональной деятельности в органах государственной власти и госорганизациях региона. За каждым из них закреплен наставник, который помогает погрузиться в специфику работы ведомства и раскрыть управленческие навыки.

"К стажировке в министерстве лесного хозяйства и охраны животного мира Смоленской области приступил Владимир Фараонов. Вместе с наставником — заместителем министра Евгением Александровичем Смоляковым он изучает структуру ведомства, задачи по сохранению природных ресурсов и участвует в мероприятиях по охране объектов животного мира и среды их обитания", – написал в своем телеграм-канале Анохин

Также он привел пример Екатерины Ермачковой – она стала единственной девушкой, обучающейся на потоке. Она начала стажировку в министерстве социального развития Смоленской области.

"Первый этап практики — знакомство с системой социальной поддержки семей и детей, посещение профильных учреждений. Далее под руководством директора департамента правового обеспечения, кадровой работы и контрольной деятельности министерства Юлии Александровны Клюевой она приступит к работе над своим собственным социальным проектом, направленным на поддержку семей, воспитывающих детей с особенностями здоровья", – подчеркнул глава региона.

Анохин рассказал и об Андрее Боедове – он знакомится с работой министерства культуры и туризма Смоленской области.

"Под руководством наставника — первого заместителя министра Ольги Петровны Романенковой участвует в рабочих встречах по развитию культурных инициатив и развитию туристического потенциала региона", – поделился губернатор Смоленской области.

Программа "Герои СВОего времени" является продолжением федерального проекта "Время героев", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина . В первый поток вошли 26 человек. Из них 13 уже приступили к обучению, остальные присоединятся после завершения военной службы.