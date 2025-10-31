https://ria.ru/20251031/rossiya-2052084547.html
Ярославский музей-заповедник построили в игре Minecraft
Ярославский музей-заповедник построили в игре Minecraft - РИА Новости, 31.10.2025
Ярославский музей-заповедник построили в игре Minecraft
Ярославский музей-заповедник построили в компьютерной игре Minecraft, благодаря чему игроки могут виртуально побывать на территории бывшего монастыря, сообщает... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T14:18:00+03:00
2025-10-31T14:18:00+03:00
2025-10-31T14:18:00+03:00
религия
ярославль
россия
земля
российский государственный гуманитарный университет
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052081738_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_498871d2ce130b53fa19aec016ed37d3.jpg
https://ria.ru/20250807/igry-2033937296.html
ярославль
россия
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052081738_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_9b02aeda462947b4b3b3894c99d11c27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, россия, земля, российский государственный гуманитарный университет, общество
Религия, Ярославль, Россия, Земля, Российский государственный гуманитарный университет, Общество
Ярославский музей-заповедник построили в игре Minecraft
В Minecraft создали виртуальную копию Спасо-Преображенского монастыря
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Ярославский музей-заповедник построили в компьютерной игре Minecraft, благодаря чему игроки могут виртуально побывать на территории бывшего монастыря, сообщает пресс-служба музея.
"Что общего у Спасо-Преображенского собора и игры Minecraft? Теперь и наш музей-заповедник стал частью вселенной, где можно построить что угодно. В этой популярной видеоигре создана виртуальная копия архитектурного комплекса Спасо-Преображенского монастыря", - говорится в сообщении.
По данным музея, работа проведена с высокой детализацией: воссозданы и древнейший в Ярославле
собор, и церковь Ярославских чудотворцев, и Большая звонница, и крепостные башни со стенами и Святыми воротами. Отражены даже деревья и кустарники, превращающие музей в заповедник, подчеркивают в музее.
Minecraft насчитывает более 140 миллионов активных пользователей, отмечается в сообщении. Игроки, решившие построить цифровую копию Земли
, объединились в проекте Build The Earth. В нём нашлось место и России
, и Ярославлю, и Ярославскому музею-заповеднику.
Автором виртуальной модели бывшего Спасо-Преображенского монастыря выступил школьник из Зеленограда
Борис Грачев, который интересуется историей и архитектурой. Рендеринг (визуализацию) построенной компьютерной модели провёл Майкл Дмитриев.
Школьник, чьи слова приводит пресс-служба, рассказал, что для него Ярославль и Ростов Великий - яркие примеры исторической русской архитектуры, Их образы символизируют богатство и разнообразие культурного наследия России, отметил Борис Грачев, подчеркнув, что ему хотелось показать это ровесникам через современные цифровые технологии.
"Теперь виртуальная модель музея-заповедника доступна для осмотра и изучения пользователям по всему миру. Это значит, что можно своим игровым аватаром пройтись по территории бывшего монастыря. Такой интерактивный формат делает изучение истории более увлекательным. На мой взгляд, это способствует популяризации России", - цитирует пресс-служба еще одного участника проекта, студента третьего курса РГГУ
Николая Стоцкого.
В планах команды отстроить все достопримечательности Ярославля, а также Ростова Великого, Тутаева
и Рыбинска
. На данный момент готовы храм Ильи Пророка, Ростовский кремль, Волковский театр, здание областного правительства и площадь перед ним, отмечают в музее.