Ярославский музей-заповедник построили в игре Minecraft

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Ярославский музей-заповедник построили в компьютерной игре Minecraft, благодаря чему игроки могут виртуально побывать на территории бывшего монастыря, сообщает пресс-служба музея.

"Что общего у Спасо-Преображенского собора и игры Minecraft? Теперь и наш музей-заповедник стал частью вселенной, где можно построить что угодно. В этой популярной видеоигре создана виртуальная копия архитектурного комплекса Спасо-Преображенского монастыря", - говорится в сообщении.

По данным музея, работа проведена с высокой детализацией: воссозданы и древнейший в Ярославле собор, и церковь Ярославских чудотворцев, и Большая звонница, и крепостные башни со стенами и Святыми воротами. Отражены даже деревья и кустарники, превращающие музей в заповедник, подчеркивают в музее.

Minecraft насчитывает более 140 миллионов активных пользователей, отмечается в сообщении. Игроки, решившие построить цифровую копию Земли , объединились в проекте Build The Earth. В нём нашлось место и России , и Ярославлю, и Ярославскому музею-заповеднику.

Автором виртуальной модели бывшего Спасо-Преображенского монастыря выступил школьник из Зеленограда Борис Грачев, который интересуется историей и архитектурой. Рендеринг (визуализацию) построенной компьютерной модели провёл Майкл Дмитриев.

Школьник, чьи слова приводит пресс-служба, рассказал, что для него Ярославль и Ростов Великий - яркие примеры исторической русской архитектуры, Их образы символизируют богатство и разнообразие культурного наследия России, отметил Борис Грачев, подчеркнув, что ему хотелось показать это ровесникам через современные цифровые технологии.

"Теперь виртуальная модель музея-заповедника доступна для осмотра и изучения пользователям по всему миру. Это значит, что можно своим игровым аватаром пройтись по территории бывшего монастыря. Такой интерактивный формат делает изучение истории более увлекательным. На мой взгляд, это способствует популяризации России", - цитирует пресс-служба еще одного участника проекта, студента третьего курса РГГУ Николая Стоцкого.