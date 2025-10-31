"Буревестник" и "Посейдон" дадут России преимущество, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" и подводный аппарат "Посейдон" дадут России серьезное преимущество и укрепят ее оборонительные возможности, заявил РИА Новости подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.
Он подчеркнул, что "Буревестник" и "Посейдон" являются оборонительными по своей природе.
"Я не знаю, насколько это изменит баланс сил", - добавил он.
Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Как доложил главе государства начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, ракета "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны. По его словам, что ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.