"Буревестник" и "Посейдон" дадут России преимущество, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" и подводный аппарат "Посейдон" дадут России серьезное преимущество и укрепят ее оборонительные возможности, заявил РИА Новости подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.

"Они ("Буревестник" и "Посейдон" - ред.) дадут России серьезное преимущество и позволят ей укрепить оборонительные возможности", - сказал Расмуссен

Он подчеркнул, что "Буревестник" и "Посейдон" являются оборонительными по своей природе.

"Я не знаю, насколько это изменит баланс сил", - добавил он.

Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ Владимир Путин