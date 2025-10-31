Рейтинг@Mail.ru
"Буревестник" и "Посейдон" дадут России преимущество, считает эксперт - РИА Новости, 31.10.2025
03:24 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/rossiya-2051990403.html
"Буревестник" и "Посейдон" дадут России преимущество, считает эксперт
россия
сша
эрл расмуссен
владимир путин
валерий герасимов
россия
сша
россия, сша, эрл расмуссен, владимир путин, валерий герасимов
Россия, США, Эрл Расмуссен, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" и подводный аппарат "Посейдон" дадут России серьезное преимущество и укрепят ее оборонительные возможности, заявил РИА Новости подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.
"Они ("Буревестник" и "Посейдон" - ред.) дадут России серьезное преимущество и позволят ей укрепить оборонительные возможности", - сказал Расмуссен.
"Буревестник" стал реакцией на агрессивные действия НАТО, заявили в МИД
Вчера, 17:38
Он подчеркнул, что "Буревестник" и "Посейдон" являются оборонительными по своей природе.
"Я не знаю, насколько это изменит баланс сил", - добавил он.
Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Как доложил главе государства начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, ракета "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны. По его словам, что ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
"Признак упадка": на Западе высказались об испытаниях "Буревестника"
03:07
 
Россия США Эрл Расмуссен Владимир Путин Валерий Герасимов
 
 
