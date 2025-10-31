Рейтинг@Mail.ru
Россия приветствует возвращение АТЭС к реализму, заявил Оверчук - РИА Новости, 31.10.2025
15:50 31.10.2025
Россия приветствует возвращение АТЭС к реализму, заявил Оверчук
Россия приветствует возвращение АТЭС к реализму, заявил Оверчук
Россия приветствует возвращение АТЭС к реалистичным подходам к развитию энергетического сектора, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече лидеров... РИА Новости, 31.10.2025
Россия приветствует возвращение АТЭС к реализму, заявил Оверчук

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время заседания лидеров экономик АТЭС
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время заседания лидеров экономик АТЭС
КЕНЧЖУ (Южная Корея), 31 окт - РИА Новости. Россия приветствует возвращение АТЭС к реалистичным подходам к развитию энергетического сектора, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече лидеров экономик АТЭС.
"Приветствуем возвращение АТЭС в этом году к реалистичным подходам к развитию энергетического сектора с акцентом на энергобезопасность и доступ к энергии", - заявил Оверчук.
Кроме того, Россия разделяет призыв к обеспечению недискриминационных условий торговли в регионе АТЭС.
"В текущем году члены форума четко высказались за обеспечение бесперебойных поставок жизненно необходимых товаров и услуг, в частности в области сельского хозяйства и медицины", - добавил он.
