Россия приветствует возвращение АТЭС к реализму, заявил Оверчук

КЕНЧЖУ (Южная Корея), 31 окт - РИА Новости. Россия приветствует возвращение АТЭС к реалистичным подходам к развитию энергетического сектора, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече лидеров экономик АТЭС.

"В текущем году члены форума четко высказались за обеспечение бесперебойных поставок жизненно необходимых товаров и услуг, в частности в области сельского хозяйства и медицины", - добавил он.