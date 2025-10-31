Рейтинг@Mail.ru
15:10 31.10.2025
Правительство рассказало о сотрудничестве с Китаем в области культуры
Правительство рассказало о сотрудничестве с Китаем в области культуры
Россия и Китай расширяют взаимодействие на культурно-гуманитарном треке, в том числе активная работа ведется в области кинематографии, сообщили в российском... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T15:10:00+03:00
2025-10-31T15:10:00+03:00
китай
россия
южно-сахалинск
михаил мишустин
си цзиньпин
ли цян
китай
россия
южно-сахалинск
2025
© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия и Китай расширяют взаимодействие на культурно-гуманитарном треке, в том числе активная работа ведется в области кинематографии, сообщили в российском кабмине.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 3-4 ноября посетит с визитом Китай, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
МИД КНР выразил надежду на укрепление доверия по итогам визита Мишутина
Вчера, 10:34
"Расширяется двустороннее взаимодействие на культурно-гуманитарном треке. Отмечается хорошая динамика академической мобильности и межвузовских обменов. Завершаются Годы культуры России и Китая, которые проводятся в 2024–2025 годах по решению глав государств. Их программа была насыщенной и разнообразной. С Российской стороны организовано более 170 культурных акций", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина РФ к визиту Мишустина в Китай.
"Активная работа ведётся профильными ведомствами в области кинематографии", - добавили в правительстве РФ.
Кроме того, отмечается активный диалог в научно-технической и инновационной областях, включая фундаментальные исследования, а также последовательное развитие спортивных обменов между двумя странами.
"Уникальным двусторонним проектом, символизирующим традиционно дружеские отношения между молодёжью, являются Российско-Китайские зимние и летние молодёжные игры. В январе 2025 года в Южно-Сахалинске состоялись IV Российско-Китайские зимние молодёжные игры", - напомнили в кабмине.
Мишустин обсудит в КНР российско-китайские отношения
Вчера, 10:30
 
