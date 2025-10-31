https://ria.ru/20251031/rossija-2052102612.html
Правительство рассказало о сотрудничестве с Китаем в области культуры
Россия и Китай расширяют взаимодействие на культурно-гуманитарном треке, в том числе активная работа ведется в области кинематографии, сообщили в российском...
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия и Китай расширяют взаимодействие на культурно-гуманитарном треке, в том числе активная работа ведется в области кинематографии, сообщили в российском кабмине.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
3-4 ноября посетит с визитом Китай
, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином
и проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
.
"Расширяется двустороннее взаимодействие на культурно-гуманитарном треке. Отмечается хорошая динамика академической мобильности и межвузовских обменов. Завершаются Годы культуры России и Китая, которые проводятся в 2024–2025 годах по решению глав государств. Их программа была насыщенной и разнообразной. С Российской стороны организовано более 170 культурных акций", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина РФ к визиту Мишустина в Китай.
"Активная работа ведётся профильными ведомствами в области кинематографии", - добавили в правительстве РФ.
Кроме того, отмечается активный диалог в научно-технической и инновационной областях, включая фундаментальные исследования, а также последовательное развитие спортивных обменов между двумя странами.
"Уникальным двусторонним проектом, символизирующим традиционно дружеские отношения между молодёжью, являются Российско-Китайские зимние и летние молодёжные игры. В январе 2025 года в Южно-Сахалинске
состоялись IV Российско-Китайские зимние молодёжные игры", - напомнили в кабмине.