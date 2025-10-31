Правительство рассказало о сотрудничестве с Китаем в области культуры

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия и Китай расширяют взаимодействие на культурно-гуманитарном треке, в том числе активная работа ведется в области кинематографии, сообщили в российском кабмине.

"Расширяется двустороннее взаимодействие на культурно-гуманитарном треке. Отмечается хорошая динамика академической мобильности и межвузовских обменов. Завершаются Годы культуры России и Китая, которые проводятся в 2024–2025 годах по решению глав государств. Их программа была насыщенной и разнообразной. С Российской стороны организовано более 170 культурных акций", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина РФ к визиту Мишустина в Китай.