Путин рассказал о важной роли фестиваля "Народы России и СНГ"
Путин рассказал о важной роли фестиваля "Народы России и СНГ" - РИА Новости, 31.10.2025
Путин рассказал о важной роли фестиваля "Народы России и СНГ"
Фестиваль "Народы России и СНГ" будет способствовать продвижению межкультурного, межнационального диалога на пространстве Содружества, заявил президент России... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T12:42:00+03:00
россия
владимир путин
сергей шойгу
снг
содружество
россия
