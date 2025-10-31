Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о важной роли фестиваля "Народы России и СНГ" - РИА Новости, 31.10.2025
12:42 31.10.2025
Путин рассказал о важной роли фестиваля "Народы России и СНГ"
Путин рассказал о важной роли фестиваля "Народы России и СНГ"
россия, владимир путин, сергей шойгу, снг, содружество
Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, СНГ, Содружество
Путин рассказал о важной роли фестиваля "Народы России и СНГ"

Путин: фестиваль "Народы России и СНГ" способствует межкультурному диалогу

© РИА Новости / Сергей ГунеевВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Фестиваль "Народы России и СНГ" будет способствовать продвижению межкультурного, межнационального диалога на пространстве Содружества, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства направил приветствие участникам фестиваля "Народы России и СНГ", которое зачитал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Уверен, что фестиваль будет способствовать продвижению межкультурного, межнационального диалога и сотрудничества на пространстве Содружества, в целом расширению плодотворных разноплановых контактов", - сообщил Путин в своем обращении.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Россия Владимир Путин Сергей Шойгу СНГ Содружество
 
 
