Мишустин подпишет в КНР несколько российско-китайских документов - РИА Новости, 31.10.2025
10:21 31.10.2025
Мишустин подпишет в КНР несколько российско-китайских документов
Россия и Китай подпишут ряд документов и совместное коммюнике по итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в КНР, сообщила пресс-служба кабмина РФ. РИА Новости, 31.10.2025
китай, россия, ханчжоу, михаил мишустин, ли цян, си цзиньпин
Китай, Россия, Ханчжоу, Михаил Мишустин, Ли Цян, Си Цзиньпин
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия и Китай подпишут ряд документов и совместное коммюнике по итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в КНР, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
Мишустин посетит с визитом КНР 3-4 ноября. В Ханчжоу он проведет 30-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая с премьером Госсовета КНР Ли Цяна. Также глава правительства РФ встретится в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.
"По итогам встречи состоится подписание совместного коммюнике и ряда российско-китайских документов", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мишустин посетит Китай
Вчера, 10:19
 
КитайРоссияХанчжоуМихаил МишустинЛи ЦянСи Цзиньпин
 
 
