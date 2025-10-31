https://ria.ru/20251031/rossija-2052028625.html
Мишустин подпишет в КНР несколько российско-китайских документов
Мишустин подпишет в КНР несколько российско-китайских документов
Россия и Китай подпишут ряд документов и совместное коммюнике по итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в КНР, сообщила пресс-служба кабмина РФ. РИА Новости, 31.10.2025
китай, россия, ханчжоу, михаил мишустин, ли цян, си цзиньпин
Мишустин подпишет в КНР несколько российско-китайских документов
