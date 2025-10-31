Правительство рассказало о сотрудничестве России и Китая в сфере космоса

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия и Китай продолжают сотрудничество в области исследования космоса и спутниковой навигации, сообщили в российском кабмине.

"Продолжается реализация совместных программ сотрудничества и "дорожных карт" в технологической сфере, в области исследования космоса и спутниковой навигации", - сообщили в пресс-службе российского кабмина перед визитом Мишустина в КНР.