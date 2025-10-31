Рейтинг@Mail.ru
Правительство рассказало о сотрудничестве России и Китая по мирному атому - РИА Новости, 31.10.2025
10:07 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/rossija-2052025245.html
Правительство рассказало о сотрудничестве России и Китая по мирному атому
РФ и Китай продолжают сотрудничество в области мирного атома, включая сооружение энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу", сообщили... РИА Новости, 31.10.2025
Новости
россия, китай, михаил мишустин, си цзиньпин, ли цян, тяньваньская аэс
Россия, Китай, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Ли Цян, Тяньваньская АЭС
Правительство рассказало о сотрудничестве России и Китая по мирному атому

Россия и Китай продолжают сотрудничество в области мирного атома

© AP Photo / Thomas PeterРоссийский флаг в Пекине
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Thomas Peter
Российский флаг в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. РФ и Китай продолжают сотрудничество в области мирного атома, включая сооружение энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу", сообщили в аппарате правительства РФ.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3-4 ноября посетит Китай. В ходе поездки он встретится с китайским лидером Си Цзиньпином и с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. В ходе переговоров стороны обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, в том числе укрепление энергетического партнерства.
"Продолжается реализация совместных проектов в области мирного атома, включая сооружение энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу", - сообщили в кабмине.
РоссияКитайМихаил МишустинСи ЦзиньпинЛи ЦянТяньваньская АЭС
 
 
