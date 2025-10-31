https://ria.ru/20251031/rossija-2052025245.html
Правительство рассказало о сотрудничестве России и Китая по мирному атому
Правительство рассказало о сотрудничестве России и Китая по мирному атому - РИА Новости, 31.10.2025
Правительство рассказало о сотрудничестве России и Китая по мирному атому
РФ и Китай продолжают сотрудничество в области мирного атома, включая сооружение энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу", сообщили... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T10:07:00+03:00
2025-10-31T10:07:00+03:00
2025-10-31T10:07:00+03:00
россия
китай
михаил мишустин
си цзиньпин
ли цян
тяньваньская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032318699_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_caa0c1a6e3abcd3f7b52b0aa93a2d551.jpg
https://ria.ru/20251030/kitaj-2051780427.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032318699_162:0:2118:1467_1920x0_80_0_0_dc1cf71407ee7b1b573120842d4ac9e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, михаил мишустин, си цзиньпин, ли цян, тяньваньская аэс
Россия, Китай, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Ли Цян, Тяньваньская АЭС
Правительство рассказало о сотрудничестве России и Китая по мирному атому
Россия и Китай продолжают сотрудничество в области мирного атома