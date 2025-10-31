Глава Роскомнадзора предложил отказаться от согласий на обработку данных

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В России есть необходимость отказаться от согласий на обработку персональных данных и перейти к отраслевому регулированию, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Андрей Липов.

"Здесь, наверное, нужно переходить от согласий, когда каждый гражданин на каждое действие каждой компании дает отдельное согласие, к отраслевому регулированию, установлению отраслевых стандартов", - добавил он.

Он пояснил, что, когда данные будут обработаны на уровне соответствующих ведомств - туристической отрасли, образования, тогда уже можно организовать контроль и надзор за тем, чтобы данные обрабатывались в определенное время и в нужном объеме.