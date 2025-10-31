Рейтинг@Mail.ru
Глава Роскомнадзора предложил отказаться от согласий на обработку данных - РИА Новости, 31.10.2025
12:00 31.10.2025
Глава Роскомнадзора предложил отказаться от согласий на обработку данных
Глава Роскомнадзора предложил отказаться от согласий на обработку данных - РИА Новости, 31.10.2025
Глава Роскомнадзора предложил отказаться от согласий на обработку данных
В России есть необходимость отказаться от согласий на обработку персональных данных и перейти к отраслевому регулированию, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T12:00:00+03:00
2025-10-31T12:00:00+03:00
россия
андрей липов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://ria.ru/20251031/dannye-2052000636.html
россия
Новости
ru-RU
россия, андрей липов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Андрей Липов, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Глава Роскомнадзора предложил отказаться от согласий на обработку данных

Липов отметил необходимость отказа от согласий на обработку персональных данных

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В России есть необходимость отказаться от согласий на обработку персональных данных и перейти к отраслевому регулированию, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Андрей Липов.
"Институт согласий на обработку персональных данных как таковых, на наш взгляд, крайне устаревший. Он, наверное, был эффективен на заре появления 152-го ФЗ об обработке персональных данных, когда оставлял содержание согласия на усмотрение гражданина и той компании, куда человек пришел и которая просит его такое согласие подписать", - сказал Липов.
"Здесь, наверное, нужно переходить от согласий, когда каждый гражданин на каждое действие каждой компании дает отдельное согласие, к отраслевому регулированию, установлению отраслевых стандартов", - добавил он.
Он пояснил, что, когда данные будут обработаны на уровне соответствующих ведомств - туристической отрасли, образования, тогда уже можно организовать контроль и надзор за тем, чтобы данные обрабатывались в определенное время и в нужном объеме.
Атака вируса - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
РКН зафиксировал уменьшение количества утекших записей персональных данных
Вчера, 07:02
 
Россия Андрей Липов Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
