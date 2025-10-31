https://ria.ru/20251031/roskomnadzor-2052051031.html
Глава Роскомнадзора предложил отказаться от согласий на обработку данных
Глава Роскомнадзора предложил отказаться от согласий на обработку данных - РИА Новости, 31.10.2025
Глава Роскомнадзора предложил отказаться от согласий на обработку данных
В России есть необходимость отказаться от согласий на обработку персональных данных и перейти к отраслевому регулированию, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 31.10.2025
россия
Глава Роскомнадзора предложил отказаться от согласий на обработку данных
Липов отметил необходимость отказа от согласий на обработку персональных данных
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В России есть необходимость отказаться от согласий на обработку персональных данных и перейти к отраслевому регулированию, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Андрей Липов.
"Институт согласий на обработку персональных данных как таковых, на наш взгляд, крайне устаревший. Он, наверное, был эффективен на заре появления 152-го ФЗ об обработке персональных данных, когда оставлял содержание согласия на усмотрение гражданина и той компании, куда человек пришел и которая просит его такое согласие подписать", - сказал Липов
"Здесь, наверное, нужно переходить от согласий, когда каждый гражданин на каждое действие каждой компании дает отдельное согласие, к отраслевому регулированию, установлению отраслевых стандартов", - добавил он.
Он пояснил, что, когда данные будут обработаны на уровне соответствующих ведомств - туристической отрасли, образования, тогда уже можно организовать контроль и надзор за тем, чтобы данные обрабатывались в определенное время и в нужном объеме.