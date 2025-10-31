Цифровое ресурсоснабжение: "Росатом" предлагает автоматизировать сферу ЖКХ

Правительство России уделяет особое внимание развитию цифровой экономики и IT-инфраструктуры. Создаются условия для ускоренного внедрения российского программного обеспечения с целью достижения технологического суверенитета. Так, ГК "Росатом" предлагает отечественному коммунальному хозяйству цифровые продукты, которые на практике уже доказали свою эффективность, повысив качество работы предприятий коммунального хозяйства в различных регионах России. Подробнее о модульном подходе к цифровизации ЖКХ и создании единой национальной архитектуры цифрового ресурсоснабжения – в материале РИА Новости.

Уход от лоскутной цифровизации

Одной из главных проблем в российской отрасли ЖКХ является цифровая разрозненность, фрагментация по типу лоскутного одеяла, считает директор проектного офиса "Цифровое ресурсоснабжение" госкорпорации "Росатом" Дмитрий Крашенинников.

« "Лоскутная цифровизация идет, во-первых, от скромных по объему бюджетов небольших компаний – и для них единственным критерием является цена при внедрении того или иного программного продукта. К тому же такие предприятия не обладают компетенциями, чтобы внедрить современные цифровые решения. Во-вторых, и проекты в сфере ЖКХ реализуются "кусочками", по отдельности, что не способствует созданию единого цифрового пространства ЖКХ", – отметил Крашенинников.

По его мнению, требуется единый системный подход к цифровизации предприятий ЖКХ. Необходима национальная архитектура цифрового ресурсоснабжения – своего рода "дорожная карта" для всех участников отрасли, с едиными стандартами, открытыми интерфейсами и механизмом сертификации решений, считает эксперт.

Бесшовный обмен данными

"У "Росатома" есть решения для ЖКХ в целом, но мы свой фокус сейчас сместили именно на коммунальную инфраструктуру", – отметил Крашенинников.

По его мнению, на объектах коммунальной инфраструктуры важно наличие информационных систем, обеспечивающих автоматизацию действий и интероперабельность различных направлений (способность к взаимодействию – прим. ред.). То есть, когда происходит какая-то нештатная ситуация, необходимо максимально быстро собрать данные из систем, свести их и получить целостную картину.

« "Подход "Росатома" как раз заключается в том, чтобы любая информационная система внутри одного сектора имела бесшовную интеграцию, бесшовный обмен данными, вплоть до самых низких уровней, с другими информационными системами из другого блока. Это ключевое направление", – подчеркнул собеседник агентства.

Модульный подход

Госкорпорация разработала для этого целую систему модулей, объединив в единую платформу "Цифровое ресурсоснабжение". Дивизион "Росатома" – АО "Росатом Инфраструктурные решения" ("РИР") предлагает шесть цифровых модулей: "IoT", "Заявки", "Обходчик контролер", "Поддержка эксплуатации", "Анализ балансов и режимов", "Центральная панель", охватывая такие направления деятельности ресурсоснабжающего предприятия, как производство, сбыт, эксплуатация, управление.

Блок "Производство", связанный с управлением технологическими процессами – то самое "единое окно", в котором можно разместить всю технологию производства конкретного ресурса, выдаваемого потребителю – то есть тепло, вода или электроэнергия.

"Модули аналитики балансов и режимов, которые, к примеру, позволяют в режиме реального времени анализировать УРЭ (удельный расход электроэнергии – прим. ред.), КПД (коэффициент полезного действия – прим. ред.) и оперативно сообщать оператору, машинисту или службе эксплуатации о необходимости изменения режима работы по рассчитанному сценарию", – объяснил Крашенинников.

« "Использование технологий машинного обучения в системе дает возможность как предотвращать аварийные ситуации, так и в целом снижать потери ресурса, возникающие вследствие ветхих сетей или незаконных присоединений. К примеру, на насосной станции зафиксировали аномальное потребление воды подключенными объектами, система анализирует данные и определяет, что наибольшее количество отклонений – по определенным адресам. Алгоритм предполагает место утечки, ответственные сотрудники получают уведомления и проверяют гипотезу. То есть технологии позволяют обоснованно ответить на вопрос, какой объем потерь воды в системе, какие именно участки трубопроводов на сети заслуживают особого внимания", – добавил собеседник агентства.

Блок "Управление" представлен модулем "Центральная панель". Речь идет об интеллектуальном визуальном представлении ключевых показателей эффективности через систему гибко настраиваемых информационных панелей.

Блок "Эксплуатация" позволяет повысить эффективность плановых и аварийных ремонтов, а также использование транспортных средств и спецтехники (модуль "Заявки"). А еще – сделать эффективнее работу оперативного персонала на различных объектах предприятия с помощью модуля "Поддержка эксплуатации".

Так, модуль "Заявки" позволяет вести электронные журналы работ и отслеживать статусы на карте, облегчая контроль выполнения задач. Обращения от потребителей распределяются по ремонтным бригадам для оперативного реагирования.

Что касается поддержки эксплуатации, то этот модуль позволяет контролировать качество обслуживания технологического оборудования. Например, контролировать как выявляют и устраняют инциденты, которые могут привести к аварии, например излишнюю вибрацию или масляные подтекания, уточнил глава проектного офиса "Цифровое ресурсоснабжение".

Блок "Сбыт" представлен еще одним самостоятельным продуктом АО "РИР" – модуль "Обходчик контролер", он позволяет автоматизировать обследования абонентов и контроль потребления ресурсов абонентами.

Модуль "Обходчик контролер" мониторит передвижение инспекторов, записывает треки и хранит отчеты по сотрудникам. Он может работать в условиях ограниченной связи с защитой от подлога данных, что позволяет сохранять истории ведения заявок с фиксацией реального времени исполнения. Также модуль формирует акты с возможностью простой электронной подписи для облегчения отчетной работы.

Цифровое ресурсоснабжение

Для энергетики и комплекса ЖКХ АО "РИР" предлагает два взаимосвязанных продукта: "Цифровой водоканал" и "Цифровое теплоснабжение". Они позволяют создать единый центр управления эффективностью ресурсообеспечения городов, предприятий и коммунальных комплексов – от производства ресурса до его потребления, обеспечив автоматизацию всех основных бизнес-процессов. Программные решения могут внедряться как комплексно, так и отдельными модулями.

"Цифровой водоканал" – это программно-аппаратный комплекс для контроля, мониторинга и диспетчеризации технологических и производственных процессов предприятий водоснабжения. Он позволяет наладить эффективное управление предприятием за счет обоснованных оперативных решений в едином информационном пространстве.

В свою очередь, "Цифровое теплоснабжение" — это комплексное решение "Росатома" для цифровой трансформации в сфере теплоснабжения — от генерации до потребления. Основная задача этого программного комплекса – повышение эффективности предприятий сферы теплоэнергетики и теплоснабжения за счет автоматизации отдельных бизнес-процессов и анализа производственных и технологических показателей.

В числе инструментов для решения этой задачи: управление потерями тепла и горячего водоснабжения, режимами работы технологического оборудования, обслуживающим персоналом, техникой безопасности при эксплуатации, специальной техникой и транспортом, потреблением тепла.

Среди примеров успешного применения разработок АО "РИР" можно отметить проект автоматизированной системы "Цифровой водоканал" в Белгороде, внедрение и масштабирование "Цифрового теплоснабжения" в Воронеже, а также цифровая трансформация в Обнинске Калужской области.

По данным "Росатома", модули платформы "Цифровое ресурсоснабжение" позволяют повысить производительность труда на предприятиях ЖКХ минимум на 40%, сократить сроки выявления и устранения аварий на 30%, а также повысить энергетическую эффективность работы объектов до 10%.