Реставрацию объекта культурного наследия завершили в Пермском крае

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Пермском крае в архитектурно-этнографическом музее "Хохловка" отреконструировали памятник деревянного зодчества Прикамья — Усадьбу Баталовых, сообщает пресс-служба правительства региона.

Объект относится к типу усадеб зажиточного крестьянина и иллюстрирует быт и архитектурные традиции коми-пермяцкого населения конца XIX века.

Один из символов музея "Хохловка" состоит из двухэтажной жилой части, с длинной стороны которой примыкает крытый двор, объединяющий несколько срубов хозяйственного назначения — два хлева и рухлядный амбар.

Мастера заменили кровлю, укрепили конструкции, восстановили утраченные детали и при этом сохранили облик деревянного дома с крытым двором, где когда-то жили и трудились зажиточные крестьяне из Коми-Пермяцкого округа.

Еще один объект на территории Хохловки, который был отреставрирован в 2025 году, — памятник федерального значения, церковь Преображения из села Янидор, сохраняющий архитектурные формы североприкамского деревянного зодчества.

Клетский храм, рубленный "в обло", состоит из трех основных объемов: высокого четверика основного храма, трапезной и пятигранной алтарной апсиды. Его особенной чертой является завершение основной части храма "крещатой бочкой", увенчанной главкой.

Специалистами был выполнен большой объем работ: реставрация сруба, восстановление утраченных элементов на каждом сооружении, обновление конструкций и отделки, инженерные и защитные мероприятия, восстановление декора и цветового решения.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что совместно с инспекцией по охране объектов культурного наследия восстановление исторических памятников на территории Хохловки будет продолжено. В частности, готовится проект реставрации Богородицкой церкви, а в следующем году запланировано восстановление Михайловского соляного ларя.