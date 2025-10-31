Рейтинг@Mail.ru
Малкин и Кросби установили месячный рекорд результативности в НХЛ
14:08 31.10.2025
Малкин и Кросби установили месячный рекорд результативности в НХЛ
хоккей
спорт
сидни кросби
евгений малкин
питтсбург пингвинз
металлург (магнитогорск)
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, сидни кросби, евгений малкин, питтсбург пингвинз, металлург (магнитогорск), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Сидни Кросби, Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз, Металлург (Магнитогорск), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Нападающие "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин и Сидни Кросби по итогам октября установили месячный рекорд результативности в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди игроков в возрасте 38 лет и старше, сообщает Opta.
Впервые в истории лиги два партнера по команде в данном возрасте набрали 15 и более очков. В октябре россиянин отметился 17 очками (3 гола + 14 передач) в 12 матчах - это лучший результат в стартовых 12 встречах среди игроков в возрасте 39 лет и старше за 55 лет и второй за всю историю НХЛ. У Кросби, которому 38 лет, 15 очков (8+7).
Малкин и Кросби в составе "Питтсбурга" трижды выигрывали Кубок Стэнли. Всего на счету воспитанника магнитогорского "Металлурга" 1363 очка (517+846) в 1225 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
