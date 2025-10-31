Российские IT-разработки заинтересовали участников GITEX в ОАЭ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Участники национальный экспозиции под брендом Made in Russia на выставке GITEX в Объединенных Арабских Эмиратах провели свыше 260 переговоров, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

"Они обсудили возможности сотрудничества с более чем 80 контрагентами — дистрибьюторами, государственными структурами, коммерческими компаниями из стран Ближнего Востока, Африки и Азии", - говорится в сообщении.

Всего под национальным брендом на GITEX при поддержке Российского экспортного центра были представлены 32 компании. Отечественные разработчики представили потенциальным партнерам передовые решения в области информационной безопасности, цифровизации различных отраслей экономики, а также оборудование для ИКТ и многое другое.

Компания "Си Кьюр" (бренды Stopphish и SecurityChampion) договорилась о сотрудничестве с партнерами из ОАЭ и Саудовской Аравии. Российские решения помогут обучать сотрудников компаний и госструктур навыкам кибербезопасности — от защиты от фишинговых атак до формирования культуры цифровой гигиены.

Высокий интерес к автоматизации и обеспечению безопасности внутренних бизнес-процессов отметили также в ульяновской компании "Промвиар", которая представила потенциальным партнерам цифровые обучающие тренажеры для отработки навыков выполнения работ повышенной опасности из безопасной среды.

"Очень ценно, что участие - это не просто "стенд в павильоне". Это комплексная поддержка. Нас готовили к выходу на рынок, помогали искать партнеров и организовывали переговоры с ними. Кроме того, сам статус участника национальной экспозиции "Сделано в России" работает на наш имидж. Для иностранного покупателя этот бренд - знак качества и надежности российского производителя, что сразу повышает уровень доверия к нашей компании", - подчеркнули в "Промвиаре.

"Визиолоджи" представила платформу бизнес-аналитики, предназначенную для крупных внедрений (от 500 пользователей) и основанную на принципе "Ваши данные - ваши правила". Как отметили в компании, вопросы защиты данных и безопасного использования ИИ продолжают вызывать высокий интерес у представителей разных отраслей.

Кроме того, на полях выставки участник экспозиции Nexign получил международную премию MEA Business Awards за собственную конвергентную систему тарификации.

Напомним, участникам национальной экспозиции РЭЦ предоставляет значительную поддержку. Бизнесу софинансируется 100% затрат на аренду площадей для деловых мероприятий, а также расходы на создание временной инфраструктуры, информационное продвижение, администрирование и организацию мероприятии. РЭЦ осуществляет целевой поиск потенциальных партнеров для российских компаний и сопровождает их на каждом этапе.

График бизнес-миссий и международных выставок, участвовать в которых экспортеры могут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".