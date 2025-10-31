Рейтинг@Mail.ru
Двух новосибирских подростков будут судить за покушение на военного
11:16 31.10.2025
Двух новосибирских подростков будут судить за покушение на военного
Двух новосибирских подростков будут судить за покушение на военного
Расследование дела двух подростков, которые по заказу Киева с помощью яда пытались убить военнослужащего в Новосибирской области, завершено, сообщили в СК РФ. РИА Новости, 31.10.2025
Двух новосибирских подростков будут судить за покушение на военного

СК завершил расследование дела подростков о покушении на убийство военного

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Расследование дела двух подростков, которые по заказу Киева с помощью яда пытались убить военнослужащего в Новосибирской области, завершено, сообщили в СК РФ.
Как ранее сообщала ФСБ, силовики предотвратили в Новосибирской области задуманное спецслужбами Украины убийство российского военного с помощью ядов, нанесенных на детали его автомобиля. Двое подростков получили от киевских спецслужб три емкости с химическими веществами, которые могли вызвать острую сердечную недостаточность, и нанесли их на автомобиль военнослужащего, зафиксировав свои действия на камеру мобильного телефона. Злоумышленников задержали, сорвав их преступные планы.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних жителей региона. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункты "е", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по найму, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
К расследованию были привлечены специалисты в области фармацевтики. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Сотрудники СК России по Архангельской области на месте происшествия в техникуме - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Напавшего на техникум в Архангельске обвиняют в покушении на убийство
30 сентября, 17:15
 
