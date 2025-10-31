Двух новосибирских подростков будут судить за покушение на военного

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Расследование дела двух подростков, которые по заказу Киева с помощью яда пытались убить военнослужащего в Новосибирской области, завершено, сообщили в СК РФ.

К расследованию были привлечены специалисты в области фармацевтики. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.