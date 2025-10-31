Рейтинг@Mail.ru
СК завершил расследование еще двух убийств "ангарского маньяка"
09:59 31.10.2025 (обновлено: 10:33 31.10.2025)
СК завершил расследование еще двух убийств "ангарского маньяка"
Завершено расследование убийств еще двух женщин "ангарским маньяком" Михаилом Попковым, дело направлено в суд, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 31.10.2025
ИРКУТСК/МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Завершено расследование убийств еще двух женщин "ангарским маньяком" Михаилом Попковым, дело направлено в суд, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственными органами СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Попкова, возбужденного в 2008 году по факту обнаружения тел двух женщин. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.
Попков рассказывает, как зарубил топором одну из жертв - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
"Ангарский маньяк" Попков рассказал, зачем возил с собой топорик
4 октября, 07:28
Первоначально дело, как отметили в СК, было приостановлено, но благодаря новым материалам следователи установили связь Попкова с преступлением.
По версии следствия, в августе 2008 года Попков встретил двух 27-летних женщин на Московском тракте в Ангарске. После ссоры, возникшей из-за их наркотического опьянения, он убил одну женщину, накинув на нее веревку, а затем аналогично расправился со второй. Попков полностью признал свою вину и находится под стражей. Дело направлено в суд для рассмотрения.
В августе суд рассмотрел дело об убийстве женщины в 2011 году в городском парке Ангарска и по этому эпизоду приговорил ранее осужденного на пожизненный срок Попкова к 9,5 годам лишения свободы. Для проведения судебного процесса обвиняемый был этапирован в иркутское СИЗО-1, где он находится и сейчас. После вынесения приговора об убийстве двух женщин на Московском тракте Попкова должны вернуть в колонию в Мордовии, где он отбывает срок.
Бывшего ангарского милиционера Михаила Попкова по первому уголовному делу, которое было рассмотрено в 2015 году, суд признал виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек. Приговор по этому делу был вынесен в декабре 2018 года. После суда, находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях. Ангарский городской суд в июне 2021 года признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 годы совершил убийство еще 3 женщин. По этому уголовному делу Попкова приговорили к 10 годам колонии особого режима.
По данным СК, с учетом ранее расследованных уголовных дел доказана причастность Михаила Попкова к совершению 89 убийств и 3 покушений.
Михаил Попков в суде - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
"Ангарский маньяк" рассказал, как убивал женщин
4 октября, 05:27
 
ПроисшествияРоссияАнгарскИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
