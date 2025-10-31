https://ria.ru/20251031/pvo-2052068644.html
ПВО сбила 10 снарядов HIMARS и две ракеты "Нептун" ВСУ за неделю
ПВО сбила 10 снарядов HIMARS и две ракеты "Нептун" ВСУ за неделю
Российские силы ПВО за неделю в зоне специальной военной операции сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и 1701 беспилотник, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 31.10.2025
ПВО сбила 10 снарядов HIMARS и две ракеты "Нептун" ВСУ за неделю
