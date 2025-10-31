Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 10 снарядов HIMARS и две ракеты "Нептун" ВСУ за неделю
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 31.10.2025 (обновлено: 13:18 31.10.2025)
ПВО сбила 10 снарядов HIMARS и две ракеты "Нептун" ВСУ за неделю
ПВО сбила 10 снарядов HIMARS и две ракеты "Нептун" ВСУ за неделю
Российские силы ПВО за неделю в зоне специальной военной операции сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и 1701 беспилотник, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 31.10.2025
ПВО сбила 10 снарядов HIMARS и две ракеты "Нептун" ВСУ за неделю

ПВО сбила 10 снарядов РСЗО HIMARS, две ракеты "Нептун" и 1701 БПЛА за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские силы ПВО за неделю в зоне специальной военной операции сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и 1701 беспилотник, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1701 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сводке военного ведомства.
