12:37 31.10.2025
Путин поблагодарил Общественную палату за поддержку российской армии
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Общественную палату РФ за напряженную работу по поддержке российской армии.
Глава государства в пятницу обратился к участникам участникам форума "Сообщество".
"Знаю о принципиальной позиции Общественной палаты в сложный период начала специальной военной операции, об активной поддержке наших героев, российской армии и о вашей работе по сплочению волонтёрских организаций вместе с активистами Народного фронта для эффективного решения таких задач. Благодарю вас за напряжённую, нужную стране и людям работу", - сказал Путин в видеообращении.
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
