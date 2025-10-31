https://ria.ru/20251031/putin-2052058147.html
Путин поблагодарил Общественную палату за поддержку российской армии
Путин поблагодарил Общественную палату за поддержку российской армии - РИА Новости, 31.10.2025
Путин поблагодарил Общественную палату за поддержку российской армии
Президент России Владимир Путин поблагодарил Общественную палату РФ за напряженную работу по поддержке российской армии. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T12:37:00+03:00
2025-10-31T12:37:00+03:00
2025-10-31T12:37:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588597002_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_00f76cf323b3d19ce8130b538e26f149.jpg
https://ria.ru/20251031/opros-2052029491.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588597002_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_54d77d07c2aaafd0445763bfc5b74c62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил Общественную палату за поддержку российской армии
Путин поблагодарил Общественную палату за работу по поддержке армии