День народного единства символизирует сплоченность общества, заявил Путин

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. День народного единства олицетворяет сплоченность российского общества и преемственность поколений, заявил президент России Владимир Путин.

"Символично, что фестиваль открывается в преддверии Дня народного единства - праздника, который олицетворяет сплоченность российского общества и преемственность поколений", - говорится в обращении президента.