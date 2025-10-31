Рейтинг@Mail.ru
День народного единства символизирует сплоченность общества, заявил Путин
10:38 31.10.2025 (обновлено: 10:39 31.10.2025)
День народного единства символизирует сплоченность общества, заявил Путин
россия, москва, владимир путин, снг
Россия, Москва, Владимир Путин, СНГ
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. День народного единства олицетворяет сплоченность российского общества и преемственность поколений, заявил президент России Владимир Путин.
Приветствие главы государства участникам фестиваля "Народы России и СНГ" зачитал секретарь СБ РФ Сергей Шойгу.
"Символично, что фестиваль открывается в преддверии Дня народного единства - праздника, который олицетворяет сплоченность российского общества и преемственность поколений", - говорится в обращении президента.
День народного единства празднуется в России 4 ноября. Масштабный международный фестиваль "Народы России и СНГ" впервые проходит в Москве под эгидой Совета безопасности РФ в преддверии праздника.
РоссияМоскваВладимир ПутинСНГ
 
 
Заголовок открываемого материала