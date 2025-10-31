https://ria.ru/20251031/putin-2052033049.html
День народного единства символизирует сплоченность общества, заявил Путин
День народного единства символизирует сплоченность общества, заявил Путин - РИА Новости, 31.10.2025
День народного единства символизирует сплоченность общества, заявил Путин
День народного единства олицетворяет сплоченность российского общества и преемственность поколений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T10:38:00+03:00
2025-10-31T10:38:00+03:00
2025-10-31T10:39:00+03:00
россия
москва
владимир путин
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_0:163:2980:1839_1920x0_80_0_0_da6322d222befa337c07204a9cc616ee.jpg
https://ria.ru/20250706/putin--2027498362.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_ff988504e8bb01a276db04e4d7ed09a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, снг
Россия, Москва, Владимир Путин, СНГ
День народного единства символизирует сплоченность общества, заявил Путин
Путин назвал День народного единства символом преемственности поколений