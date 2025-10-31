Рейтинг@Mail.ru
В России на протяжении веков берегли добрососедство и доверие, заявил Путин - РИА Новости, 31.10.2025
10:36 31.10.2025
В России на протяжении веков берегли добрососедство и доверие, заявил Путин
В России на протяжении веков берегли добрососедство и доверие, заявил Путин
В России на протяжении веков берегли добрососедство и доверие, заявил Путин

Путин: в РФ на протяжении веков стремились к развитию национальных культур

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В России на протяжении веков берегли и преумножали добрососедство и доверие, стремились к взаимообогащению национальных культур, заявил президент РФ Владимир Путин.
Приветствие главы государства участникам фестиваля "Народы России и СНГ" зачитал секретарь СБ РФ Сергей Шойгу.
"На протяжении веков в нашей стране берегли умножали бесценные традиции добрососедства, дружбы и доверия, стремились к взаимообогащению и развитию самобытных национальных культур", - говорится в обращении президента.
Президент РФ Владимир Путин выступает на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в Екатерининском дворце музея-заповедника Царское Село - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Путин назвал многонациональность России бесценным даром
12 сентября, 20:57
 
РоссияВладимир ПутинСНГ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
