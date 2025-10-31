В России на протяжении веков берегли добрососедство и доверие, заявил Путин

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В России на протяжении веков берегли и преумножали добрососедство и доверие, стремились к взаимообогащению национальных культур, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На протяжении веков в нашей стране берегли умножали бесценные традиции добрососедства, дружбы и доверия, стремились к взаимообогащению и развитию самобытных национальных культур", - говорится в обращении президента.