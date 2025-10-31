https://ria.ru/20251031/proslushka-2051985058.html
Россиян научили, как распознать слежку и прослушивание телефона
Россиян научили, как распознать слежку и прослушивание телефона - РИА Новости, 31.10.2025
Россиян научили, как распознать слежку и прослушивание телефона
Существуют признаки, что ваше устройство прослушивается или на нем установлены шпионские приложения, рассказала агентству "Прайм" внештатный научный сотрудник... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T03:18:00+03:00
2025-10-31T03:18:00+03:00
2025-10-31T03:18:00+03:00
технологии
рэу имени г. в. плеханова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97229/14/972291409_0:131:2504:1540_1920x0_80_0_0_bad2d55b3e7ee60a24cfea416dd6c539.jpg
https://ria.ru/20250522/proslushka-2018366532.html
https://ria.ru/20241009/moshenniki-1977073489.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97229/14/972291409_140:0:2365:1669_1920x0_80_0_0_c6d3881ed25a1ef0e1d84fa775ee78c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, рэу имени г. в. плеханова
Технологии, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Россиян научили, как распознать слежку и прослушивание телефона
Аналитик Холод: на прослушивание телефона может указывать его странное поведение
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости.
Существуют признаки, что ваше устройство прослушивается или на нем установлены шпионские приложения, рассказала агентству "Прайм"
внештатный научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод.
"Обратите внимание на аномалии и странное поведение в работе самого аппарата. Возможны посторонние звуки: регулярные щелчки, эхо, отдаленные голоса, статические помехи. Эхо может быть из-за плохой связи, но, если так бывает только в разговорах с определенным абонентом или в конкретном месте, это должно вызывать подозрение", — рассказала она.
Насторожить должны задержки с приемом вызова или перед началом разговора, а также самопроизвольная активность телефона: он включается или выключается, на нем загорается подсветка даже в состоянии покоя, открываются или закрываются приложения.
Слишком быстрая разрядка батареи и быстрый нагрев устройства тоже могут быть признаком установки лишних приложений. Чтобы сократить риски, важно соблюдать правила цифровой гигиены, заключила Марина Холод.