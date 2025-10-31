Рейтинг@Mail.ru
03:18 31.10.2025
Россиян научили, как распознать слежку и прослушивание телефона
Россиян научили, как распознать слежку и прослушивание телефона
технологии, рэу имени г. в. плеханова
Технологии, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Россиян научили, как распознать слежку и прослушивание телефона

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Существуют признаки, что ваше устройство прослушивается или на нем установлены шпионские приложения, рассказала агентству "Прайм" внештатный научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод.
"Обратите внимание на аномалии и странное поведение в работе самого аппарата. Возможны посторонние звуки: регулярные щелчки, эхо, отдаленные голоса, статические помехи. Эхо может быть из-за плохой связи, но, если так бывает только в разговорах с определенным абонентом или в конкретном месте, это должно вызывать подозрение", — рассказала она.
Насторожить должны задержки с приемом вызова или перед началом разговора, а также самопроизвольная активность телефона: он включается или выключается, на нем загорается подсветка даже в состоянии покоя, открываются или закрываются приложения.
Слишком быстрая разрядка батареи и быстрый нагрев устройства тоже могут быть признаком установки лишних приложений. Чтобы сократить риски, важно соблюдать правила цифровой гигиены, заключила Марина Холод.
Технологии
 
 
