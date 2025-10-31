Россиян научили, как распознать слежку и прослушивание телефона

"Обратите внимание на аномалии и странное поведение в работе самого аппарата. Возможны посторонние звуки: регулярные щелчки, эхо, отдаленные голоса, статические помехи. Эхо может быть из-за плохой связи, но, если так бывает только в разговорах с определенным абонентом или в конкретном месте, это должно вызывать подозрение", — рассказала она.