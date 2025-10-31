Лучшие цифровые рекламные проекты отмечены премией "Проксима"

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Лучшие российские Лучшие российские проекты и команды года в области цифрового маркетинга отмечены на состоявшейся в Москве церемонии награждения премии "Проксима", сообщает организатор премии - AdIndex.

В этом году вручили золотые, серебряные и бронзовые статуэтки в 23 номинациях, отмечая проекты, продемонстрировавшие выдающееся качество, технологичность и креативный подход к работе в цифровой среде.

"Второй сезон "Проксимы" — особенный этап для нас. После удачного старта в прошлом году мы стремились не просто повторить успех, но и вырасти — по числу работ, их качеству и вовлечению индустрии. И у нас это получилось. Поздравляю победителей — борьба в этом году была напряженной, поэтому в итоговом списке остались только самые достойные", — приводит пресс-служба AdIndex слова исполнительного директора премии Антона Шестакова.

Церемония собрала представителей маркетингового и коммуникационного рынка — от брендов и агентств до членов экспертного совета и Гранд-жюри.

Как отмечают организаторы, особенность премии — жюри, состоящее из представителей крупнейших компаний-рекламодателей. В этом году в состав вошло более 300 экспертов национального уровня — директоров по маркетингу, руководителей цифровых направлений и бренд-лидеров.