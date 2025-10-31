https://ria.ru/20251031/proekt-2052055503.html
Лучшие цифровые рекламные проекты отмечены премией "Проксима"
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Лучшие российские проекты и команды
года в области цифрового маркетинга отмечены на состоявшейся в Москве церемонии награждения премии "Проксима", сообщает организатор премии - AdIndex.
В этом году вручили золотые, серебряные и бронзовые статуэтки в 23 номинациях, отмечая проекты, продемонстрировавшие выдающееся качество, технологичность и креативный подход к работе в цифровой среде.
"Второй сезон "Проксимы" — особенный этап для нас. После удачного старта в прошлом году мы стремились не просто повторить успех, но и вырасти — по числу работ, их качеству и вовлечению индустрии. И у нас это получилось. Поздравляю победителей — борьба в этом году была напряженной, поэтому в итоговом списке остались только самые достойные", — приводит пресс-служба AdIndex слова исполнительного директора премии Антона Шестакова.
Церемония собрала представителей маркетингового и коммуникационного рынка — от брендов и агентств до членов экспертного совета и Гранд-жюри.
Как отмечают организаторы, особенность премии — жюри, состоящее из представителей крупнейших компаний-рекламодателей. В этом году в состав вошло более 300 экспертов национального уровня — директоров по маркетингу, руководителей цифровых направлений и бренд-лидеров.
Голосование проходило в два этапа: онлайн и офлайн, а затем по итоговым баллам определялись победители и призеры в каждой номинации. По итогам голосования были присуждены 14 золотых, 26 серебряных и 14 бронзовых наград в 23 номинациях.